皇牌面霜｜Clinique新版不及舊？$300「最佳面霜」補水力勝La Mer

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-02 12:00

皇牌面霜｜春夏交際，油脂分泌開始增加，換上啫喱質感的保濕面霜更清爽，坊間對4大品牌包括La Mer、NARS、Clinique，以及belif的皇牌啫喱面霜，評論相當高，記者決定一試保濕程度。

La Mer 清涼啫喱面霜（左）與精華柔潤乳霜（右）。（林珈希攝）

La Mer 清涼啫喱面霜：補水力中等

貴婦品牌La Mer的面霜向來都是皇牌產品，質地豐盈，紓緩敏感，更可淡化疤痕，但對於年輕的女生，在春夏時便不太適用，因而在2018年推出「清涼啫喱面霜」，質地輕薄、清爽，同時主打可嫩膚、潤澤與修護，每到夏日，網絡便會熱烈討論其功效，最近，用家更拿La Mer精華柔潤乳霜一同比較，到底兩者有何差別，入手哪款最好？

▼▼▼La Mer清涼啫喱面霜VS精華柔潤乳霜，哪個保水力更高？按圖即看其功效與記者用後感▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

NARS 瞬效明亮無油水凝霜：柔膚效果驚人

NARS雖為化妝品牌，卻有推出自家護膚系列，筆者與大眾一樣好奇：「好用嗎？」然而，NARS「瞬效明亮無油水凝霜」在化妝師界一直是必用的保濕產品，令人心癢癢其功效能否與護膚品牌比較。

▼▼▼NARS瞬效明亮無油水凝霜補水能力勝護膚品牌？按圖即看其功效與記者用後感▼▼▼

Clinique 72小時自我修護水嫩補濕啫喱

Clinique補濕啫喱不論在品牌，還是各大美妝「保濕面霜類」排行都長居榜首，筆者也是多年用家之一，能讓人安全又安心渡過夏日；而品牌最近更推出了100小時新配方，指可深入肌底達10層，發揮長達100小時持久的補濕功效，到底「100小時」好用還是「72小時」已足夠？

▼▼▼Clinique最近更推出了100小時新配方，按圖即看自我修護水嫩補濕啫喱功效與記者用後感▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

belif 斗篷草高效水份炸彈霜：獲封「最佳面霜」保濕最強？

來自韓國的belif保濕面霜有「炸彈霜」之稱，網民形容其保濕能力與炸彈般強勁，更曾在韓國美容節目《Get it beauty》盲選40款保濕面霜中，拿下「最佳面霜」，是急救的首選。測試中，其補水力竟勝La Mer？

▼▼▼belif斗篷草高效水份炸彈霜在4款皇牌面霜中，價錢最為實惠，功效又能否超越其他品牌？按圖即看自我修護水嫩補濕啫喱功效與記者用後感▼▼▼

結語：NARS表現有驚喜 性價比最高是？

4大皇牌面霜：La Mer、NARS、Clinique，以及belif。（林珈希攝）

4大皇牌啫喱面霜各有千秋，像La Mer附加修護功效，提供貴婦享受，Clinique減淡細紋、持續補水；要在4款面霜中取平衡，筆者對NARS的效果較為深刻，沒想到化妝品牌的護膚系列表現不俗，補水又嫩膚，讓人不自覺狂摸雙頰，價錢屬中上；論「性價比」，筆者會選belif面霜，價錢實惠耐用，冰涼感非常適合夏天。

▼▼▼同場加映：如何在家知道個人皮膚特性？２步助你輕鬆找到適合自己的保濕面霜，4種皮膚特性有哪些合適的產品？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

▼▼▼同場加映：戴口罩成了日常，油脂分泌失衡，相信許多人都出現了暗瘡、暗粒等問題，除了平日要留意去角質層，深層清潔也十分重要，定時去黑頭粉刺，改善並防止暗瘡出現。記者今次便分享了GLAMGLOW、ORIGINS與LUSH的清潔面膜的用後感。（延伸閱讀）▼▼▼