香水持久有效3大技巧　Jo Malone London限定香水「青花瓷」吸睛

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-22 08:00

香水｜香水如何使用才會令香味更有效持久？今年有哪些香水新品值得入手？Jo Malone London每季都會給香水迷驚喜，今次回歸英倫風，由透明瓶身設計改為換上奶油白色滑面瓷，還有哪些小眾香水品牌設計值得收藏？香水迷不可錯過！

香港今次成為Jo Malone London限定香水第一站亞洲首發，於4月27日於連卡佛專櫃及網站全亞洲獨家率先發售， 5月4日將於全線精品店及專櫃歡快登場。（Jo Malone London）

Jo Malone London限定香水香港首發 3大如藝術品香水推介

Jo Malone London每季都推出限定香水，「夏威夷」風情的限定香水後，回歸英倫風，以英國傳統果醬與藍格野餐布為設計主題，推出全新限量版「英倫果醬系列（The Great British Summer Fete）」，5款全新香氣以清新水果為主。

另外，瓶身設計大走英式復古，換上奶油白色滑面瓷，印上藍字，猶如「青花瓷」般，令引不少香水迷討論及期待。

Jo Malone London 全新限量版「英倫果醬系列（The Great British Summer Fete）」。（Jo Malone London）

▼▼▼【按圖看Jo Malone London 全新限量詳情價錢； Jo Malone London 以外，還有及來自法國與澳洲品牌的香水設計也走獨特藝術風】▼▼▼

香水師分享6大正確使用香水貼士

香水如何使用可令香味更有效持久？香水分不同酒精與香精濃度，因而影響其持香性，半天不到就氣味全消了，與香水本身有關？抑或原來你噴香水方法，一直做錯了？

台灣香水師曾分享3步正確噴香水的步驟改善問題；一般人多只噴手腕，但原來想香味持久，亦可噴在頸部，又或噴在內衣也可以，這些部位不只令香味散發更有效，吸引力也大增。

▼▼▼按圖即看香水師提供的6大香水貼士，香水在愈高溫、離鼻子愈接近的地方愈顯香？▼▼▼

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▼▼▼按圖即看2021年最新香水合集，包括Chanel及其他名牌逐一睇！ ▼▼▼

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▼▼▼同場加映：按圖即看日本人氣香水推介，多達20種香味以上，低至$105，學生妹也負擔（延伸閱讀）▼▼▼