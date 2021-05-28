39歲陳自瑤素顏獲讚凍齡靠7招保養　3位女星卸妝後幾乎零差異？

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-05-28 15:00

陳自瑤保養｜陳自瑤（Yoyo）自開設個人YouTube頻道後，積極製作短片，亦不時作大膽嘗試，如當一天店員、攝影助理，予人耳目一新的感覺。近日，她再釋出新影片，記錄拍攝寫真照的過程，重點是一開始以起床全素顏的狀態示人，自言好勇敢。在影片所見，陳自瑤膚質白滑有光澤，跟妝後的她沒太大分別，不愧是凍齡女神。

陳自瑤在新影片中以起床全素顏的狀態示人，自言好勇敢。（陳自瑤Yoyo YouTube截圖）

除了發展個人YouTube頻道，陳自瑤近日參加無綫節目《好聲好戲》，先以自學石岐話聲演鄧碧雲一角而獲評判及觀眾讚賞，展現配音才能，表現得到關注，努力備受肯定，39歲的她已為人母，既要照顧家庭，更不斷積極開發新嘗試，同時保養得宜，的確不容易。

陳自瑤重視養生也勤敷面膜護膚。（陳自瑤yoyo@FB）

在陳自瑤的Vlog所見，素顏跟妝後的她沒太大分別，近鏡時才略見些少雀斑和暗粒，皮膚與身材都不輸少女。過去，她邀請好友連詩雅與黃翠如上YouTube頻道時，連詩雅指陳自瑤非常重視養生，經常攜帶羽絨，無論到哪裏都要保持身體溫暖；黃翠如又指陳自瑤隨身帶備暖水壺，泡不同花茶，打邊爐時也不離喝花茶。

連詩雅指沒想過陳自瑤是如此重視養生。（陳自瑤Yoyo YouTube截圖）

陳自瑤曾表示自小就是注重養生及健康的人，認為女生要懂得滋養自己，就是愛自己的方式之一。她亦曾在社交平台分享保養心得，除了養生習慣，也有一套塗化妝水的手法，加強吸收與鎖水。

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除了陳自瑤，最近還有其他2位女神釋出素顏照而大獲好評，同樣都是卸妝前後幾乎沒分別，到底她們有何保養心得？

45歲佘詩曼素顏如剝殼雞蛋

最近，佘詩曼素顏示人擺出派心手勢（左），與化妝後的她同樣動人。（Charmaine_sheh@IG）

早前，佘詩曼身穿粉色T-shirt，以素顏示人擺出派心手勢，被網民大讚可愛。45歲之齡皮膚如剝殼雞蛋般白滑，看不出歲月痕跡。她重視保濕及清潔，亦會勤敷面膜，更有一個獨門去水腫、黑眼圈方法。

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37歲鄧麗欣（Stephy）素顏肌膚飽滿無瑕

早前，鄧麗欣在社文平台釋出一張素顏照（左），與化妝後的她分別不大。（stboo@IG）

早前鄧麗欣在社交平台釋出一張素顏照，見膚質緊致白淨無瑕，被網民大讚女神。鄧麗欣自出道來都獲封「女神」，地位多年不變。去年尾她在ViuTV劇集《男排女將》再度人氣急升，劇中經常以淡妝示人，高清鏡頭下，皮膚盡顯白裏透紅。她重視飲食清淡，曾言喝水與充足睡眠是女人最好的保養品。

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