周慧敏凍齡保養｜不少90年代女神的外貌，至今依然保持凍齡和有氣質，周慧敏便是其一。日前周慧敏與林志穎久違30年再聚，林志穎更讚周慧敏「依然是我們心目中的女神，玉女掌門人非你莫屬！」引起網民熱議。現年56歲的周慧敏，肌膚依然美白，無論面上或頸部，不太見皺褶或瑕疵，到底她有甚麼凍齡美肌法則？



林志穎讚周慧敏「依然是我們心目中的女神，玉女掌門人非你莫屬！」(IG@jimmylin)

周慧敏被封為90年代的「玉女掌門人」，清純形象深入民心，出道約39年，歲月並沒在她臉上多留痕跡。每每她在社交平台釋出近照，凍齡美貌都獲網民大讚，「玉女掌門人」早已成為「凍齡女神」，其凍齡之道更是每次接受傳媒訪問時，必談的話題，其心得更叫女生覺悟，保養如生活，從簡有態度，放下不放縱，一切由內而外。

周慧敏不時釋出照片，凍齡美貌獲網民大讚。（IG@vivianchowwaiman）

作為90年代的「玉女掌門人」，周慧敏即使已年屆56歲，外表及身形與18歲出道時沒太大分別，別以為她的保養步驟繁複嚴謹，其實非常簡單隨心！她坦言從不戒口，愛吃咖啡蛋卷、雪糕、辣魷魚、薯片等，更表示每天都要吃零食；她亦沒有「美容覺」的習慣，每晚凌晨3、4時才睡，沒工作時，翌日睡到中午才起床，最重要找到自己的生活方式。

周慧敏現年56歲，外表及身形與18歲出道時沒太大分別。（Vivianchowwaiman@IG）

▼▼▼【按圖看】周慧敏出道約39年的舊照，形象清純，一直保留長黑直髮，外表跟現在分別不大▼▼▼

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吃愛吃的，按喜歡的作息節奏，周慧敏認為能自在地生活，也是保養的一種。內在情緒會影響外在，周慧敏自言性格倔強，容易緊張，隨成長學習放下執著，會盡量遠離負能量，生活多忙碌也要吸收正能量，調整自己繼續努力。美麗是內而外，心境平和也是抗衰老的秘訣。

周慧敏凍齡保養1. 20+開始少曬太陽

周慧敏坦言自20+歲開始，減少曬太陽，以好好保護肌膚。由於紫外光對肌膚傷害大，因此周慧敏不太特別熱愛戶外活動，並縮短戶外曬太陽的時間。

周慧敏凍齡保養2. 護膚品從簡 注重清潔及保濕

相較繁複的護膚程序，周慧敏鍾情純天然或成分簡單的產品，並避免塗太多東西，以減少肌膚負擔。她亦會注重護膚品的功效，為提升肌膚吸收力，她都會徹底潔面，每周敷1至2次保濕面膜或眼膜，而且不隨便更換產品，以減少發生敏感問題。

周慧敏凍齡保養3. 妝前敷面膜 盡量淡妝

舊時流行濃妝，加上鏡頭前淡妝並不明顯，因此不少女星化妝時，都會加重妝感。不過，周慧敏都會盡量淡妝，為避免肌膚因被大量化妝品長時間覆蓋而難以透氣，繼而出現肌膚悶痘、暗啞和變黃等問題。此外，她亦會妝前敷面膜，讓肌膚更白皙透亮，自然不用太厚的遮瑕。

周慧敏凍齡保養4. 注重養生 吃生冷食物後喝溫水

周慧敏在飲食上，都有嚴謹的管理。她非常注重養生，認為「保暖」是護膚關鍵，在起床後會即喝溫水，以保持溫暖體溫，同時喚醒身體機能；當吃生冷食物後，她亦會喝溫水，以調節體內溫度。此外，她亦遵從8分飽飲食，這樣可以減輕腸胃機能的負擔。

周慧敏凍齡保養5. 每周跑步兩次

雖然很少進行戶外運動，但周慧敏都會健身，每周都會在家使用跑步機2次，以快走模式進行40分鐘，以促進血液循環，同時保持健康體魄。

周慧敏凍齡保養6. 遠離負面情緒 生活自在

壓力容易影響健康和膚質，因此周慧敏都會遠離負能量，不給自己太多煩惱或緊張，同時多做善事等工作，以吸收更多正能量。面對無法解決的事，她亦會放下執著，不會給自己太大壓力。

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