45歲林心如素顏神還原23年前紫薇？5招凍齡好物推薦不戒垃圾食物

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-02-26 19:20

林心如凍齡｜早前，林心如在社交平台分享一張以素顏戴上格格頭冠的自拍照，旋即引來網民熱烈讚賞她保養得宜，如神還原23年前經典劇集《還珠格格》中的紫薇，嘆歲月不饒人，林心如卻逆齡生長，恍惚只有網民在變老。45歲的林心如保養秘訣中，埋藏了生活智慧。

《還珠格格》是1998年膾炙人口的經典劇集，林心如飾演的紫薇格格溫婉嫻淑，趙薇飾演的小燕子俏皮可愛，范冰冰飾演的金瑣善解人意，3位女角憑劇一炮而紅，深入民心，事隔23年，今昔對比誰最驚艷、誰變化最大？

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還記得初出道的林心如以22寸小蠻腰見稱，事隔20多年，即使已為人母，身形亦不見多大變化。工作以外，林心如大部分時間都以素顏示人，她自稱不喜歡化妝，覺得很麻煩，素顏亦是讓肌膚呼吸與休息的一種方法，聽來容易但有多少女生有素顏的勇氣？林心如曾言：「世上沒有醜女人，只有懶女人。」她的「本錢」全靠後天努力。

▼▼▼按圖看林心如5大「防腐」秘訣及愛用好物，第3招要做到手軟為止？最後一招才是最關鍵﹗▼▼▼

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林心如曾在節目《女人我最大》被嘉賓、主持形容人生如吃了防腐劑，不懂變老，是否都不愛吃「垃圾食物」？林心如即時雙眼發光，直言超愛吃「垃圾食物」，如麻辣火鍋、喝酒，甚至容許自己吃即食的加工食物當宵夜。謹守健康保養固然重要，偶爾放縱也能慰藉心靈，生活平衡就好，只有快樂才能保持年輕，也是一種生活智慧。

▼▼▼林心如自言很愛吃，跟許多女生一樣都嗜甜，按圖看她的素顏照及日常飲食，保養凍齡也會吃這些﹗▼▼▼

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資料來源：《女人我最大》、《Beauty美人圈》、《VOGUE TW》

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