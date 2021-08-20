Dyson風筒｜真正快速吹乾頭髮不傷髮　入手升級版更有限時優惠！

夏天炎熱多雨，剛出門不久頭髮便出油扁塌，瀏海甚至變成「Barcode頭」！想擺脫尷尬，即看以下三個小貼士，保持秀髮乾爽不出油吧！



選用質地清爽的洗護產品

如同護膚品，洗頭水也應按季節換上輕盈清爽的質地，不過很多女生會錯用控油力太強的洗頭水，過度清潔會令頭皮太乾，反而分泌更多油脂保護，因此保濕力也非常重要呢！

護髮素應避免接觸頭皮，相信這點都不用多說，夏天大家應減少護髮品和造型品的份量，以保濕噴霧代替護髮油，並盡快用自然風吹乾，避免濕氣積聚髮絲。

過度清潔頭皮反而惡化出油問題！（unsplash）

隨身攜帶頭髮乾洗噴霧

香港夏季高溫潮濕之餘，進出冷氣地方和戶外時溫差極大，更容易令面部和頭髮出油，這時候面油紙和乾髮噴霧就要出動啦！

別以為面油紙只用來索面油，其實使用乾髮噴霧前，先用面油紙輕輕印乾頭皮油脂，便可減少乾髮噴霧份量，頭髮也輕鬆呈現空氣感！

使用頭髮乾洗噴霧前可先用面油紙印乾頭油。（philip_kingsley@IG）

切勿用熱風吹乾頭髮

絕大部分人洗完頭後都會用最強熱風吹頭，務求用最快速度乾髮，但過熱熱風不只令髮絲損傷，還可能未吹乾頭髮已熱得冒汗出油！

市面很多風筒都以熱風烘乾頭髮為主，而Dyson Supersonic™ HD03風筒卻採用專利數碼摩打和氣流倍增技術，產生高壓和高速的受控噴射氣流，真正快速「吹乾頭髮」不傷髮，保持頭髮空氣感和光澤感，加上它有多個造型配件，無論想要順滑直髮、韓式微捲梨花頭、還是歐美波浪曲髮，磁力配件一拉一扣，即可輕鬆轉換和打造理想髮型，難怪Dyson Supersonic™ 風筒雖比一般風筒貴上一截仍深受女生喜愛！

Dyson Supersonic™ 風筒雖價格比一般高，卻深受女生推崇！（hyeggossi@IG）

最新限時優惠 入手升級版Dyson風筒！

現在01 mall推出限時優惠，只需$2,650便可入手升級版Dyson Supersonic™ 風筒，最多可用01積分132,500，更可抵消 $1,325 現金，超著數！

是時候對自己好一點！（dysonhair@IG）

產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/19）

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！