暗瘡、黑頭全因不夠乾淨　避開5大卸妝禁忌　更提升護膚品吸收力

你已經每天乖乖卸妝，臉還是暗沉蠟黃、痘痘長不停嗎？而且用了保養品好像也沒有任何功效嗎？那很有可能是沒有好好「卸妝」造成的！



卸妝卸得不夠乾淨，容易有粉刺、痘痘、發炎，更會讓保養品無法吸收，大打折扣！以下5個卸妝禁忌，千萬別犯。

卸妝比護膚還重要！避開5大卸妝禁忌趕走暗瘡、黑頭！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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禁忌1：眼妝沒徹底卸乾淨

眼睛是靈魂之窗，化妝時妳會特別用心、花時間，那卸妝呢？眼妝特別難卸除，想要徹底清潔乾淨，化妝棉和卸妝產品都不能省，卸眼妝之前先用卸妝產品濕敷5~10秒，再輕柔慢慢卸除，內眼線或睫毛根部可再用棉花棒仔細清潔睫毛間隙。眼妝沒卸乾淨會造成眼周變得粗糙、暗黃、黑眼圈、長脂肪粒和毛孔堵塞，即使上了貴價的眼霜也看不到效果喔！另外，貼心小提醒，卸妝前一定要先將手洗乾淨喔！

禁忌2：用一張化妝棉卸全臉

使用同一張化妝棉卸全臉，這可是大忌啊！這會把眼睛上的化妝品髒汙帶到臉上，或把臉上的化妝品髒污侵入到眼睛裡，都可能會造成臉部毛孔的堵塞或是感染，而且還會越卸越髒！卸臉時至少要用到兩張化妝棉，先卸掉臉上的妝容後，再用第二張化妝棉將殘留化妝品清乾淨，才能使用清潔產品洗臉。

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禁忌3：用錯卸妝油、卸妝水

要依照妳的妝容來挑選卸妝油或卸妝水！若只是上了遮瑕膏、BB霜、CC霜，妝容較淡的情況下，卸妝水就足夠將底妝卸乾淨；若是全妝，底妝、眼影、睫毛膏、腮紅、修容…等，那就得選擇卸妝油才夠力道，才能徹底卸除彩妝。卸妝油使用小技巧：可先在臉上約按摩一分鐘，再加水乳化按摩約20秒，最後再用大量清水沖洗乾淨。最後提醒，只要出門就得卸妝，空氣中有很多灰塵呀！

禁忌4：用過熱的水洗臉

過熱的水會讓微血管擴張，造成肌膚乾燥、敏感、毛孔粗大，且皮脂在被熱水過度清潔，又因溫度高過度分泌，皮膚反而會更油，就容易產生粉刺、痘痘。洗臉最適合的溫度約攝氏25∼30度的溫水刺激性最小。

禁忌5：清潔後用毛巾擦臉

看到這個有沒有大吃一驚！使用毛巾擦拭、摩擦會造成肌膚過敏與紅腫，建議可以用手輕輕地拍打肌膚，把肌膚上多餘的水分拍乾，但萬萬不可過於用力，反而會導致肌膚變得乾燥或敏感；或是用毛巾「輕拍」肌膚，也能保持肌膚水潤，但又不會過度摩擦。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】