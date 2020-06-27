【美容護膚】不可亂除角質　6個保養原則：洗臉機易致面部發癢？

肌膚保養從清潔做起，除了要好好洗臉外，去角質也是保養的一大關鍵。其實，一個健康的肌膚平均28天會自然循環代謝，約每分鐘都會自然掉落一百萬個老廢細胞。角質就像是肌膚的磚牆，對外可以防止肌膚受到外界細菌、髒汙影響，對內可以鎖住溫度和濕度，角質的存在是必要的，假如不當去角質反而會造成缺水、過敏和發炎等現象。

到底該如何去角質才正確？皮膚科醫師簡銘成表示，「每個人都膚質不一樣，油性和乾性肌膚的人，去角質的頻率和方式就應該有所不同。」

適當的去角質才是健康肌膚的保養之道，以下6點去角質的基本原則一定要知道▼▼▼（按圖放大）

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1.去角質，是要去除老廢角質

並不是所有的角質都是不好的，當角質過度累積或是不正常時才需要去除，尤其老廢角質會造成皮膚暗沉、缺乏朝氣及膚色不均勻，影響保養品的吸收。

2.去角質，沒有每個人都適用的通則

一般人角質約有５~6層，但油性肌膚可能有7層，乾性肌膚或許不到5層，如果是用果酸換膚，一般人肌膚更新的週期是一個月，油性肌膚若想頻繁一點可以兩周一次，乾性肌膚則建議兩個月一次。如果你是超級乾性肌膚或敏感性肌膚，醫生建議最好不要去角質。

3.去角質完還是要洗臉

不論是物理性或是化學的去角質，只是幫助角質細胞鬆軟去除，皮膚深層的油脂、彩妝等髒汙，還是要靠洗面乳清潔。至於先洗臉還是先去角質，簡銘成醫師認為先後並沒有影響，看個人喜好習慣決定。

4.不同部位的角質也不同

除了每個人的膚質、角質不同外，你身上的角質分部也不盡相同。通常Ｔ字部位，包括額頭、鼻子、下巴、前胸，角質比較肥厚；雙頰、下顎、脖子的角質較薄。一般來說，厚的地方可以洗久一點，越外緣越輕柔，T字部位40秒，兩頰20秒，以此類推。

5.有時候過度去角質，但你不知道

去角質的方式很多，從專業的果酸換膚、家用的磨砂膏、柔珠顆粒狀的洗臉乳…，都是去角質的方法，正確的使用下，每個禮拜用一次可能都去不掉一層。但簡銘成醫師說：「這一兩年卻很常見過度去角質的案例，全臉發癢、紅紅的，一問之下才發現原來是洗臉機！」

常理來說，洗臉肌是無法去角質的，也可以每天使用，但當你的膚質敏感、使用的力道太重，刷毛整個壓著肌膚清潔，像是在刷鍋子一般，就會造成這種現象。記得，洗臉機只要輕輕靠在肌膚上就好。

6. 皮膚若有發炎狀況就要停止去角質

當皮膚紅腫、發癢或曬傷時，就要避免去角質。通常會發炎就表示你的角質有破損，或肌底角質不健全，發炎時應該養護、修復角質，不可以繼續去角質。修護的方法很簡單，我們的皮膚本身就有更新力，一、兩個月內只用簡單的清水或洗面乳清潔即可，使用保濕類的產品（避免使用美白的產品，因為裡面可能含有酸性成分會刺激肌膚），讓你皮膚回到最原本的狀況。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：去角質，是要去除老廢角質！「正確去角質」的基本6原則】