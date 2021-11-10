乳液可保濕、洗臉功能多又慳錢　實測4種隱藏版用法　秋冬必備

秋天逐漸步入尾聲，想必多數女孩們也開始拿出櫃子裡的保濕乳液加強保養了吧！臉部乳液兼具輕盈觸感、好推抹的輕透感，以及高效的滋潤力，是許多人換季時的懶人護膚法寶，不過妳不知道的是，保濕乳液除了用來全臉保養之外，其實還有4種彩妝師才知道的「隱藏版用法」！



編輯親自實測乳液4大神用法，原來想省粉底錢還能這樣做！

乳液又稱為Lotion，它的用法不單潤膚那麼簡單！還可以令粉底液完美升級！（按圖放大看）▼▼▼

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1.自製粉底液

換季除了護膚品要全面更新，底妝產品同樣也要加強保濕！不過主打滋潤、水感妝效的粉底液的價格總是不可愛，讓多數女孩不得不打退堂鼓～小資女們想讓底妝更滋潤、服貼，妳還可以自製粉底液！首先取適量臉部乳液，再拿出平時用不慣又或者被妳打入冷宮的粉餅，將粉餅打碎調入乳液中，低成本光感粉底液就大功告成！上妝起來妝感較輕透，但服貼度、光澤度都不輸一般粉底液，且滋潤效果很足，小資女省錢快快學起來～

小編小提醒：選擇的乳液盡可能成分單純，調和出的粉底液才不會卡泥、刺激又或者不好推勻喔！

2.換季洗臉小幫手

屬於雙頰肌膚較乾澀的小編來說，換季洗臉真的很痛苦～若是保濕一沒做好，臉的膚觸真的比菜瓜布還緊繃難摸呢！針對洗臉上的保濕小問題，妳也可以透過乳液來化解～在每次的洗面乳用量中，可以依照自己的膚質去斟酌比例。加過乳液的洗面乳泡沫更柔軟細緻，洗完不用立即補水也不會乾澀呢～

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3.早晨取代洗臉乳

妳也是習慣早上起床也會洗臉的女孩嗎？但洗臉後的乾澀感卻又讓人苦惱～面對秋冬換季時的膚況，小編推薦妳可以將乳液取代早上的洗面乳來使用！乳液清透好推抹的特性，在早晨能重拾達到補水、退去油脂的效果，均勻塗抹上臉後，可以再搭配保濕水擦去多餘的乳液，既不會讓肌膚油膩膩不好上妝，還能透過這一步驟，簡化後續的妝前保養程序喔！

4.美甲指緣護理

最後這個小用法，美甲控們絕對要學起來！尤其近日為了防疫，頻頻洗手消毒，讓手部乾澀、指尖起死皮，再加上有光療美甲習慣的女孩，指緣的狀況更是慘不忍睹～若你沒有時間時時和美甲師報到，那就用乳液自己護理吧！使用上可以沾取微量乳液在化妝棉上，接著包覆上手指靜置10分鐘，拆卸後既不會黏膩，指緣更如寶寶屁股般光滑。

【小編檔案】



膚質 : 中性/T字部位偏油／雙頰冬季微乾/沒有過敏問題

髮質 : 大自然捲/粗硬毛躁/有定期燙整的習慣/頭皮中性偏油

實測結果為個人主觀感受，根據不同膚況/髮質效果可能不盡相同！



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