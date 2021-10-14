護膚｜9款多功能精華水實測比較　SK-II、LA MER超強滲透保濕修復

2021年已過了大半，為你實測了本年度滲透力最強的「精華水」清單，經典款、新鮮貨通通有！



女生們是否常常感覺肌膚不好吸收保養品，其實就是少了關鍵的前導助攻步驟啊！當肌膚粗糙、角質紊亂時，直接給予過度厚重的保養品反而不易滲透，這時最需要的就是一瓶具有前導功能的「高機能精華水」，藉由輕盈的水感質地幫助深入潤澤疏通、柔軟潤滑角質後，後續的保養才能更暢通無阻！精華水比起一般化妝水擁有更高效的保養成分、用途也更廣、更適合濕敷使用，是現在居家保養非常高性價比的必備單品！

TIPS!「精華水」3大使用時機&技巧

【日常擦拭】

平日洗臉後，精華水充分浸潤化妝棉輕輕擦拭全臉，柔軟潤澤肌膚，幫助溫和代謝角質，提升後續保養吸收力。

【急救濕敷】

膚況不穩時，使用精華水搭配化妝棉或面膜紙，針對欲加強保養的局部或全臉作濕敷，加強保濕修護力。

【妝前輕拍】

乾燥或油水失衡不易上妝的肌膚，妝前用精華水輕拍，幫助營養成分滲透、提升彈潤度，底妝更持久服貼。（外出需要補妝前也可用，噴霧式的精華水最推薦！）

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這次2021最新精華水評估中，編輯幫大家實測選出「滲透力」表現最厲害的9款精華水推薦～滲透力好的精華水能讓成分更均勻導入肌膚吸收，因此前導效果也都是水準之上！

本次評估方式說明

【質地＆肌膚吸收速度】：

倒出精華水觀察質地型態、濃稠度，再實際塗抹於肌膚上感受膚觸與吸收速度快慢。

【滲透力】：

使用密度一致的天然乳膠海綿，搭配藍色水性墨水，測試各滴一滴在「無塗抹精華水」與「有塗抹精華水」的兩個對照組，觀察藍色墨水在海綿上的滲透擴散程度。

【吸收力】：

使用脫水壓縮過的木漿海綿，測試每瓶固定滴入5滴精華水，3分鐘後觀察海綿的吸收膨脹程度。

【保濕度】：

使用等量精華水直接拍在肌膚上3分鐘後，以專業儀器測量塗抹區域的肌膚保濕度數值（水份、油份、柔軟度）。

【清爽度】：

使用等量精華水直接拍在肌膚上5分鐘後，以等量發泡膠球於塗抹區域作沾黏量的黏膩測試。

＊以上項目分別給予1～5顆星的評分。（5星為最佳）

＊評分內容為編輯實測分享，分數僅供參考，建議可依個人膚況需求來選擇適合的商品類型。

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滲透力最強精華水推薦

9款各有千秋的精華水，不論滲透力還是保濕力也表現出色！從中找找適合你的精華水，寫在願望清單上吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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BIOTHERM 奇蹟水

編輯實測報告：滲透力超強！很適合作夜間保養前導精華！

BIOTHERM超口碑熱銷的＃奇蹟水！有分日（輕透版）＆夜（皇牌）兩款，編輯實測的是適合夜間使用、質地稍微濃潤一點的皇牌款，接近透明的水感精華液，可作為晚上保養的前導步驟。拍上肌膚是很潤澤的膚觸，等完全吸收後，肌膚摸起來仍保有潤澤感，保濕度蠻持久的。實測滲透力的表現很好，滲透擴散的範圍非常大，果然是很適合作為前導功能，帶動後續保養的效果！保濕度實測也很不錯，很推薦給乾肌女生！

質地：半透明的水精華（水感）

肌膚吸收速度：✭✭✭✭✫（4.5）

滲透力實測：✭✭✭✭✭（5）

(滲透擴散範圍很大)

吸收力實測：✭✭✭✭（4）

(海綿膨脹高度約0.8cm)

保濕度實測：✭✭✭✭✫（4.5）

(儀器測量數值：水份47%、油份4、柔軟度5)

清爽度實測：✭✭✭✭（4）

(發泡膠球沾黏量：4顆)

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SK-II 神仙水

編輯實測報告：經典中的經典！吸收快、高滲透力、零黏膩感！

SK-II神仙水真的可以說是精華水界的先驅、不敗的經典！每年也都會推出跨界合作的限量版瓶身讓人好想收藏！透明的超水感質地、經典PITERA發酵成份，讓肌膚晶瑩透亮的功效藉由長年累積的愛用者口碑實證，已經為人所熟知！編輯這次實測發現神仙水的滲透力真的很強、吸收快速、實測不沾黏的清爽度也十分優秀！實測保濕度數值適中，建議還是要搭配後續的鎖水保養的效果才會最好喔！

質地：透明精華露（水感）

肌膚吸收速度：✭✭✭✭✭（5）

滲透力實測：✭✭✭✭✭（5）

(滲透擴散範圍很大)

吸收力實測：✭✭✭✭✫（4.5）

(海綿膨脹高度約0.9cm)

保濕度實測：✭✭✭✭✫（4）

(儀器測量數值：水份46%、油份4、柔軟度5)

清爽度實測：✭✭✭✭✭（5）

(發泡膠球沾黏量：0顆)

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Lancôme 淨澈亮肌精華水

編輯實測報告：專利「極光激活棒」，一搖生成「新鮮現打」精華微泡！

Lancôme這瓶真的狂洗版超火紅！訴求能打造明亮發光美肌！瓶中附有獨家專利設計、山毛櫸造型的「極光激活棒」，每次使用前只需先上下搖晃瓶身，水與油的配方即可高速融合並產生無數顆「新鮮現打」超微細的亮膚泡泡（編輯覺得剛搖出來的質地好像梳打水，超療癒～）或許也是因為泡泡的加持效果，實測滲透效果很強大！吸收膨潤速度也很快，清爽不黏膩的測試表現也很優秀！想要體驗保養也能新鮮手搖的樂趣，這瓶真的很值得入手！

質地：透明精華泡泡晶露（水感）

肌膚吸收速度：✭✭✭✭✭（5）

滲透力實測：✭✭✭✭✭（5）

(滲透擴散範圍很大)

吸收力實測：✭✭✭✭✫（4.5）

(海綿膨脹高度約0.9cm)

保濕度實測：✭✭✭✭（4）

(儀器測量數值：水份46%、油份4、柔軟度5)

清爽度實測：✭✭✭✭✭（5）

(發泡膠球沾黏量：1顆)

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L’OCCITANE 蠟菊煥活健膚精華水

編輯實測報告：三層質地噴霧式精華水！保濕度實測最高！

L’OCCITANE星光瓶家族今年推出超強生力軍#星光水，瓶身好美、顏值超高！嶄新三層質地，獨特的粉紅水泡泡複方精華（22%精華油＋78%精華水相配方比例），噴霧式設計，使用前要記得先搖一搖，讓三層配方混合，就能噴出輕盈細緻的精華水霧，溫和親膚好吸收，隨時隨地一噴就能輕鬆養膚調理、穩定膚況！編輯實測滲透力、吸收力、保濕度表現都非常優秀，尤其是保濕力特強、柔軟度也很棒！

質地：半透明三層式精華油×精華水（水感）

肌膚吸收速度：✭✭✭✭✭（5）

滲透力實測：✭✭✭✭✭（5）

(滲透擴散範圍很大)

吸收力實測：✭✭✭✭✭（5）

(海綿膨脹高度約1cm)

保濕度實測：✭✭✭✭✭（5）

(儀器測量數值：水份52%、油份3、柔軟度5)

清爽度實測：✭✭✭✭（4）

(發泡膠球沾黏量：4顆)

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TOM FORD 完美肌膚R系列胜肽水精華

編輯實測報告：妝前保養打造光澤緊緻膚況！白桃香氣很迷人！

TOM FORD完美肌膚R系列今年重磅推出了精華水＋乳液兩大新品，其中這瓶白桃精華水，粉嫩蜜桃色＋小奢華質感瓶身光看外型就被療癒～實際倒出質地很水感，輕拍上全臉很快就吸收，膚觸十分清爽無負擔，肌膚感覺立即變得很Ｑ彈、而且很有光澤！還有淡淡的白桃香氣編輯很喜歡！特別是在肌膚粗糙無光、氣色不佳、不易上妝時，妝前保養使用白桃水搭配白桃乳，很明顯感受到上妝服貼度有改善、細緻毛孔的效果也很好！編輯實測在滲透力和保濕度的表現都很優秀！

質地：蜜桃色半透明精華露（水感）

肌膚吸收速度：✭✭✭✭✭（5）

滲透力實測：✭✭✭✭✭（5）

(滲透擴散範圍很大)

吸收力實測：✭✭✭✭（4）

(海綿膨脹高度約0.8cm)

保濕度實測：✭✭✭✭✭（5）

(儀器測量數值：水份49%、油份4、柔軟度5)

清爽度實測：✭✭✭✭✫（4.5）

(發泡膠球沾黏量：3顆)

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LA MER 肌底修護液

編輯實測報告：質地柔滑超保濕！專利磁解水讓吸收力UP！

LA MER這瓶#能量水，在頂級精華水中也是人氣很高的一瓶！採用專利磁解水，結合海藻微膠體與玻尿酸，能承載多種活性成分，更能配合肌膚的表面張力更易於吸收！透明微微濃稠的水潤精華質地，膚觸超柔滑好延展，在肌膚上拍兩三下超快就完全吸收了！膚質馬上摸起來軟軟嫩嫩的，乾燥粗糙改善超明顯、滋潤的感覺很持久，而且完全沒有悶厚黏膩感。編輯實測保濕度的確非常高，滲透力也相當優秀！總覺得肌膚不容易吸收保養品、或底妝容易浮粉不貼妝的女生們，可以試試投資這瓶啊！

質地：透明精華露（微濃稠）

肌膚吸收速度：✭✭✭✭✭（5）

滲透力實測：✭✭✭✭✭（5）

(滲透擴散範圍很大)

吸收力實測：✭✭✭✭✫（4.5）

(海綿膨脹高度約0.9cm)

保濕度實測：✭✭✭✭✭（5）

(儀器測量數值：水份50%、油份3、柔軟度5)

清爽度實測：✭✭✭✭✫（4.5）

(發泡膠球沾黏量：3顆)

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DARPHIN 多效修護賦活柔膚水

編輯實測報告：像敷過面膜SPA般的飽滿潤澤！香氣好療癒！

巴黎芳療保養品牌 DARPHIN，強項在植物萃取的高效保養，這瓶頂級深海系列的美容液，訴求在保養的第一步使用，但編輯光只單擦它，肌膚就已經有一種做完面膜SPA的飽滿潤澤感！微濃郁的水乳液質感，在肌膚上的吸收速度算快！編輯特別喜歡它淡淡的香氣，保養時讓心情也感到放鬆舒緩愉悅，乾燥緊繃感瞬間消失！(在疫情緊張只能宅在家的時期，很適合投資這一瓶居家保養好好寵愛自己啊！）實測滲透效果很棒，保濕度、清爽度也都很好！

質地：乳白色水精華（微濃稠）

肌膚吸收速度：✭✭✭✭✫（4.5）

滲透力實測：✭✭✭✭✭（5）

(滲透擴散範圍很大)

吸收力實測：✭✭✭✭（4）

(海綿膨脹高度約0.8cm)

保濕度實測：✭✭✭✭✫（4.5）

(儀器測量數值：水份47%、油份4、柔軟度5)

清爽度實測：✭✭✭✭✭（5）

(發泡膠球沾黏量：2顆)

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Estée Lauder 微精華原生液

編輯實測報告：前導濕敷超強口碑！清新水感無負擔！

Estée Lauder超人氣的＃原生露，累積了強大的好口碑和熱銷實力！微分子的滲透力實測果然厲害！清爽超水感卻仍有擁有優秀的保濕度，實測保濕度數值也很完美，肌膚的潤澤柔軟度很好。一拍上肌膚很快就吸收、膚觸完全不油不黏膩！穩定膚況的保養效果很棒，尤其是換季肌膚容易鬧脾氣時、或夏天曬後，用它來濕敷很快就能改善，濕敷控此生絕對不能錯過的一瓶！

質地：透明精華水（超水感）

肌膚吸收速度：✭✭✭✭✭（5）

滲透力實測：✭✭✭✭✭（5）

(滲透擴散範圍很大)

吸收力實測：✭✭✭✭✫（4.5）

(海綿膨脹高度約0.9cm)

保濕度實測：✭✭✭✭✭（5）

(儀器測量數值：水份49%、油份3、柔軟度5)

清爽度實測：✭✭✭✭✭（5）

(發泡膠球沾黏量：1顆)

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Sisley 淨肌亮采肌底液

編輯實測報告：完美前導、角質調理！打造透明感亮白膚色！

Sisley淨肌亮采系列的重量級新品，像牛奶般水乳液質地的前導精華，開啟後續保養品吸收力，實測滲透力確實很好！這瓶有溫和代謝調理角質的功能，改善暗沉膚色不均，同時膨潤肌膚柔軟角質，幫助打開肌膚吸收通道，使後續保養能更加有效！編輯實測感受像是擦乳液的絲滑膚觸，覺得搭配用手輕柔按摩或化妝棉輕拭都很適合，很滑順好延展不會有摩擦感！很推薦這瓶給美白控女生們！

質地：白色水乳液（微濃稠）

肌膚吸收速度：✭✭✭✭✫（4.5）

滲透力實測：✭✭✭✭✭（5）

(滲透擴散範圍很大)

吸收力實測：✭✭✭✭✫（4.5）

(海綿膨脹高度約0.9cm)

保濕度實測：✭✭✭✭✫（4.5）

(儀器測量數值：水份47%、油份4、柔軟度5)

清爽度實測：✭✭✭✭（4）

(發泡膠球沾黏量：5顆)

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】