盤點12款收毛孔、保濕控油保養護膚品　踢走油田、粉刺、痘痘肌

氣溫逐漸升高，肌膚的出油量也跟著增加，加上長時間戴著口罩，更容易造成毛孔阻塞、油脂分泌猖狂的情形，當老廢角質、油脂、髒污過度堆積，毛孔就會被撐得越來越大，等到失去彈性想挽救可就得更費工跟金錢啦！所謂預防勝於治療，妞編輯這次特別整理幾款毛孔調理保養好物，妞妞們可以依照自己膚質特性及需求，從日常保養就開始好好調理毛孔，適當的疏通，能避免長粉刺、痘痘，膚色也會更明亮有光澤！



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