雙手塗護手霜後仍粗糙　原來漏了一個重要步驟！必學最強護手4招

俗話說魔鬼藏在細節裡，擁有一雙白皙柔軟的手可能是很多女生的夢想，也可能是很多女孩忽略之處。全身都精緻打理，畫著完美妝容，抬起手卻是暗沉一個色階、青筋畢露，那就有些可惜了！現在又是滑手機充斥的年代，如果被發現手指都是翹起來的死皮，也是挺尷尬的事。



手和脖子都是最容易透露保養細節的身體部位，趕快把全方位的護手步驟學起來吧！

手部又乾又粗糙，感覺老了10年，學會4個護手步驟令雙手白皙柔軟（點擊放大閱讀）▼▼▼

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第一招、使用護手霜前先洗手

聽到保養雙手，護手霜肯定是最容易跳入腦中的名詞。市面上款式眾多又容易取得，的確是得到完美雙手的入門要素。許多人會隨身攜帶，一覺得雙手乾燥就拿出來塗抹，但不可不養成的習慣是在塗抹前先洗手！由於雙手是與外界接觸最頻繁的部位，細菌數也非常多。如果不洗手就直接擦護手霜，那麼護手霜中的油脂就會與手上的細菌混合在一起，這樣一來不僅不能緩解乾燥感，也不能達到預想的滋潤度，同時也不利於手部健康。

第二招、講究洗手細節

洗手的水溫不宜過熱也不宜過冷，應該用和人體體溫差不多的溫水，這樣對皮膚最好。要用流動水，首選使用洗手液，肥皂要注意不使用鹼性過大的種類。最後，洗完手後，一定要把手擦乾，才可以直接上護手霜。

第三招、雙手的防曬不忽略

手部是身體的一部分，皮膚是四季都要防曬的，手也別忘記。臉部使用的防曬霜順便塗抹在手上可以。但是可能有的防曬有潤色效果，而且滋潤度會不如專門的護手霜，所以最佳的選擇還是帶有防曬係數的護手霜。

第四招、定期手部護理

除了平時注意保護之外，手部和面部肌膚一樣，也需要定期深層的保養。

步驟如下：



1.用溫水清潔手部。



2.用熱毛巾敷5分鐘。



3.使用去角質按摩膏去除手上老化角質。手部容易長倒刺的話，在用按磨膏後用修剪的小工具剪去倒刺。



4.用具有深層修護功效的手膜進行保養。手膜可以買成品，也可以單純在手上塗抹護手霜後，稍加按摩接著戴上純棉手套。



另外，按摩雙手有助於促進血液循環，可以防止手部浮腫。敷完手膜或塗抹過手霜都可以簡單做一下。

1.將護手霜置於掌心搓熱，加熱後的護手霜均勻塗抹在手掌、手背及十指上。



2.雙手交替按摩。用一隻手的大拇指和食指按揉另一隻手的指關節。



3.雙手交替，用食指跟拇指按壓虎口5次。



4.用大拇指來回搓揉掌心，有利於手部的血液循環。



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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：最強護手4招！自己的雙手自己救】