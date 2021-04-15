美甲｜凝膠指甲13個保養小知識　軟甲斷裂急救法＋大熱款式推介

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有些人會定期到美甲店做光療指甲（凝膠指甲），有些人則偏好可隨時卸除、更換的指甲油。以下是資深美甲師Becca提供的光療指甲必知事項，同時附上百搭不膩、當紅時髦的美甲款式，不論你是哪一種美甲控，看完本篇絕對受用無窮。

想做光療指甲，但又怕傷甲兼麻煩？專家親自傳授保養技巧！按圖了解做凝膠（光療）指甲必知的13件事▼▼▼

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踏入夏季，除了為衣櫃添置新衣外，不妨為指甲增添生氣吧！按圖睇睇美甲指彩推介▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：美甲控必看！做光療指甲必知的14件事、指甲油塗起來更美的祕訣。】

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