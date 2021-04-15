美甲｜凝膠指甲13個保養小知識　軟甲斷裂急救法＋大熱款式推介

有些人會定期到美甲店做光療指甲（凝膠指甲），有些人則偏好可隨時卸除、更換的指甲油。以下是資深美甲師Becca提供的光療指甲必知事項，同時附上百搭不膩、當紅時髦的美甲款式，不論你是哪一種美甲控，看完本篇絕對受用無窮。