護膚不一定要去角質　護角質竟然比較重要　4個關於去角質的重點

除了日常的護膚步驟外，大家也不會忘記要定期為肌膚去角質，這樣才能令平日使用的保養品更能滲透皮膚。



「去角質」大家就聽得多，「護角質」一說你又有聽過嗎？這時的你，大概正想破頭：「角質也有需要被修護嗎？」沒錯！而且「護角質」甚至比「去角質」更重要！

角質層不一定要去除？護角質可能比較重要！點撃看4個關於角質層的重點▼▼▼

+ 14

角質其實是甚麼？

在普遍認知中，角質都是不好的細胞，需要被清除掉，但其實不全然是這樣。角質其實是肌膚表皮層最外層，由死掉的角質細胞組成，它就像扮演著防禦兵的角色一樣，主要負責保護皮膚不會受到外在環境污染刺激，同時防止身體內水分蒸發。

既然角質有如此作用，那為甚麼還有把它去除掉呢？

其實肌膚代謝有固定的週期，一般為21至28日，老廢的角質細胞便會自然脫落。不過受到各種因素如壓力、作息、飲食不正常，又或是氣溫過低的影響，皮膚代謝的週期就會因而變長，換言之老廢角質不能被清除掉，而且愈積愈多，最後會令肌膚看上去暗淡無光，而且摸上去很粗糙。這時候，愛美的你自然就需要去角質了。

那該怎樣「護角質」呢？

其實建議大家在正常情況下是不用「去角質」的，而角質能起到保護肌膚的作用，所以「護角質」反而更為重要。至於該怎樣「護角質」呢？其實又是老生常談，就是做好基本的清潔、保濕及防曬，並且維持良好的飲食及睡眠習慣。

要去角質的話，需要注意甚麼？

雖說是老生常談，但對於繁忙的都市人而言，能做到的又有幾個人呢？因此自然而然就有了去角質的需要。不過，在去角質時，大家還是要謹記幾點的，首先是種類，去角質產品可分物理性及化學性，前者是藉使用含小顆粒的產品，在臉部肌膚上進行摩擦以帶走老廢角質；後者則是使用含酸性的護膚品如果酸、水楊酸、杏仁酸等，以調節角質層代謝，也就是平日所經常說的「煥膚」。

另外，去角質的頻率也需留意，大家需根據膚質來調節頻率，如果使用物理性去角質產品的話，油性皮膚可每星期使用不多於一次；中性或混合肌可兩星期用一次；而乾肌的就可每月一次。至於使用化學性去角質產品的話，就需要留意濃度及停留在臉部肌膚的時間，以防過度傷害皮膚。

相關閱讀：磨砂去角質除體臭 網友熱棒5款溫和磨砂迅速去死皮油脂還抗皺紋（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 9

相關閱讀：MUJI無印10大護膚好物 萬用油清千年黑頭 第1位$35精華去角質強（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 16

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】