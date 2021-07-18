磨砂去角質除體臭　網友熱棒5款溫和磨砂迅速去死皮油脂還抗皺紋

坐著不動都流汗的夏天，一個沒留意就會飄著一股酸臭味啊！但，千萬別在大汗淋漓的身上，不停的往身上噴香水，那更噁心好不好！那麼，炎熱夏季該怎麼樣，才能讓自己保持清爽整又飄香呢？答案，就是一週一次身體去角質，保證舒服清爽，魅力擋不住！
為什麼去角質就不飄臭呢？
到了夏天，汗水、油脂分泌旺盛，膚表會很快速堆積著死皮和油脂，通通混合在一起後就飄出臭味。尤其，汗腺多、油脂分泌旺盛的腋下、頸部、足部，就是產生汗臭的重災區！所以，一週或二週一次，在洗澡時大量熱氣使毛孔打開，角質層也得到了徹底軟化，分泌脫落出來多餘的角質後，再搭配去角質霜輕輕按摩~對～輕輕的，也就更加容易去除了，還給皮膚乾凈清爽不油膩，自然也不容易飄出臭味啦！對了，去完角質之後，要立馬擦上一層保濕乳，維持滋潤度喔！
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