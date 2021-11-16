大眾香水都可以與別不同　3個混搭技巧增加層次感　噴出獨特香氣

香味象徵著一個人的性格與形象，若有似無的香氛如同各人記認一般，不僅能加深他人的印象，也保存了嗅覺的回憶。因此隨著不同場合選擇適當的香氛，或是找到最契合自身的香水，是不分女人與男人，一輩子必學的學問。



香水這樣選！

於香氛櫃上挑選香水時，最準確的試香方式是將香水噴上肌膚，不要用試香紙，讓香味與體溫融合，除了留意開頭的前味，試香時需耐心稍等10至15分鐘，待中味與後味將相繼浮現，此時再確認自己是否適合此款香氛。

怎麼讓香水更持久？

香水本身有留香時間，因此若想使香味更持久，可以採用香氛疊加法。很多品牌都有推出與香水同款的身體乳與沐浴液……等商品，多層次使用後，滋潤肌膚的同時還能加強香氛濃郁程度與持久度。

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混搭有學問！

想要擁有獨一無二的香氣除了選擇小眾香味外，也可以透過香水混搭的方式，混搭出自己鍾情的香氛。

1.同款香水混搭法

同款香水會有濃淡不同的系列香水，可以選擇其中兩款進行混搭，這是最不容易出錯的基礎混搭法。

2.同香調混搭法

香水分為許多調性，如果香、花香與木質香……等，而此種混香方式為選擇同一香調之下的不同款香氛混搭，屬效果最好的混搭方法，適合希望香調豐富卻不過於複雜者。

3.異香調混搭法

異香調混搭法不僅是不同香調的融合，還能組合層次。先噴濃，後噴淡，在不同的身體部位染上不同香氛，能夠表現個人品味。濃度較高的香水需噴於容易散香的部位，如手腕、頸部，與大腿內側。而較淡的香氛，最適合留香於肩膀與鎖骨……等部位。若是對於兩款香氣的差異心存猶疑，也可以將一款香水噴於身體正面，而另一款噴於背面。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：香水怎麼噴出高級感？即使買到大眾香，也能混搭出專屬自己香調的３技巧教學！】