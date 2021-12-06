澳洲木瓜膏4大功能公開　除了做潤唇膏　還能去黑頭粉刺、黑眼圈

木瓜霜相信大家都不陌生，這個誕生自澳洲的萬能乳膏，在澳洲可是各個家庭的必備品，不過除了當成護唇膏使用，木瓜霜的功能其實還很多！究竟木瓜霜的功用有哪些呢？



消炎

澳洲木瓜霜是純天然木瓜發酵，含木瓜蛋白酶因此有消炎作用，可以加速小傷口癒合的速度，當出現燒傷、曬傷或者燙傷問題，都可以塗抹一些木瓜霜，被蚊蟲叮咬，出現疹子、痱子也可以使用。

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去黑眼圈

木瓜霜有很好的去除黑眼圈以及眼袋作用，很多人都有熬夜的習慣，早上起來以後就可以塗抹一些木瓜霜在眼睛下面，就能夠改善黑眼圈。

去黑頭粉刺

首先將臉洗乾淨，接著熱敷五分鐘打開毛孔，敷上一層木瓜霜後用保鮮膜再熱敷五分鐘，接著加入少許鹽巴混合臉上的木瓜霜輕輕搓揉，就能看到黑頭粉刺都浮出來，最後再輕輕清除粉刺，把臉洗淨後加上後續保養就完成。

保濕乳霜

皮膚如果比較乾燥，木瓜霜也可以用作乳霜增加保濕效果。由於木瓜霜中還含有凡士林，所以具有很高的保水作用，具有美容養顏的作用，所以格外適合乾燥的肌膚。也可以塗抹在乾燥的手肘、膝蓋或後腳跟等部位。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】