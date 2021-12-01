半島酒店調香師分享香水禮儀：忌出門前才噴　3種香調更易脫單？

香水，可令人留下深刻印象，但非常絕對，要不令人喜歡，吸引異性，要不令人厭惡，過於嫵媚；一支適合自己的香水非常重要，《01女生》邀請曾為半島酒店創作專屬沐浴用品的本地香水調香師Angel Cheung（張詩敏）分享如何挑選適合自己的香水，哪種才可吸引異性？她也提醒噴香水也要有禮儀才令人喜歡，以下看看Angel的見解。



本地香水調香師Angel Cheung（張詩敏）曾為半島酒店創作專屬沐浴用品。（黃寶瑩攝）

如何挑選適合自己的香水？

五感當中，嗅覺最能喚起情感及回憶，所以選擇適合自己、又獨特的香水，可令人留下深刻印象，但如何找到一款適合自己的香水？本地香水調香師Angel Cheung（張詩敏）有一套見解：「搽了不適合自己的香水，就會顯得格格不入，自信全無。」

對調香師而言，「Be yourself」非常重要，Angel也有些建議：性格樂天開朗，可選擇果香調；嚮往自由自在，可選擇海洋調；性格沉實可靠，可選擇木調；性格自信，可選擇辣香調等。

麝香、甜味、白花類是3大最吸引異性的香調。（黃寶瑩攝）

女生對如何吸引異性，或許也感興趣，Angel就分享了3種最吸引異性的香調：麝香、甜味、白花類：「這類香氣本身是吸引動物、捕食者，令人想擁有，因而在香水學上，都能吸引異性，甚至有吃掉你的感覺；像是晚香玉，在維多利亞時期是禁止18歲以下女性使用的，以防罪案發生。」

本地香水調香師Angel Cheung（張詩敏）示範如何正確噴香水。（黃寶瑩攝）

使用香水有禮儀 出門前15分鐘要噴

許多人使用香水時，只留意到如何令香氣更突出、更持久，卻忽略禮儀，Angel指，有些女生帶着一股濃烈香水進入一個空間，其實是不恰當，會影響他人：「應避免噴過量香水或氣味濃烈的香水；因為我們的嗅覺會適應味道，所以不期然會過量使用不自知，建議因應季節調節噴香水的方法。」

較涼快乾爽的秋冬，可噴在脈搏位置，不需要太多，香氣也會透過身體熱力散發出更佳的效果；又濕又熱夏天，建議噴在脈搏位附近的位置，如前臂，鎖骨，膝前等，這樣香水揮發也不會太快並且香氣也不至太濃烈。

使用香水切忌磨擦皮膚。（黃寶瑩攝）

Angel也給予建議不要噴完「淡香水」立即出門口，因為其酒精成份較高，於密封的𨋢或車輛內，香氣會散發得很濃烈，建議噴完15分鐘後才出門。

要香水散發出優雅柔和氣息，建議選擇噴酒精成份較低的「香水」，並按在以上指引的位置：「使香氣散發得具有個人氣息之餘，更令人感覺到那種若隱若現的神秘感性。」

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