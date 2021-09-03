香水｜MBTI 16型人格簡易版　4條問題配對香水　姜濤最適合果香？

香水｜無論是買香水給自己，又或是送禮物給情人或朋友，挑選香水是一門學問。不知如何入手的話，不如從MBTI 16型人格分析，了解不同個性所適合的香水。



「MBTI 16型人格測試」是權威性的性格測試，可看出一個人的性格、愛情觀等，透過回答不同問題而得出結果，需時大概10多分鐘，而註冊心理學家Andrew Wong便「MBTI 16型人格測試」進一步簡化，以4條問題為主幹，為大家找出性格原型。

透過16型人格分析可了解到自己適合哪款香水？（sooyaaa___@instagram）

簡易版MBTI 16型人格分析 選出最適合自己的香水

「16型人格」正名為MBTI性格分析（Myers-Briggs Type Indicator），是由著名⼼理學家Carl G. Jung根據⼈類性格差異的長期觀察和研究，以外向（E - Extraversion）／內向（I - Introversion）、觀察（S - Sensing）／直覺（Intuition, N）、感性（F - Feeling）／理性（T - Thinking）、判斷（J - Judging）／感知（P - Perceiving）將⼈們歸類為16種⼈格。

網上有不同免費的MBTI性格分析供大眾進行測試，但都要花上10多分鐘，稍欠耐性的人，很容易就會中途放棄，而本港心理學家Andrew Wong便設計出一個簡易版的MBTI 16型人格分析，只要回答4條問題，便可快速知道自己的MBTI 16型人格。

▼▼▼【按圖進行測試】「簡易版MBTI 16型人格分析」，只要回答4條問題，找出最像自己的形容，再把英文字母合併便得出你的MBTI，你是哪一類人呢？▼▼▼

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了解自己的MBTI 16型人格後，不但可以有助愛情配對、進修選科和選擇切合個性的⼯作職業，運用在挑選香水上一樣可以。香水不僅能反映當日的心情，還能增添個人魅力和氣質，從香水氣味更可了解到一個人的性格。

姜濤、BLACKPINK Lisa在「簡易版MBTI 16型人格」分析屬ENFP熱情開朗型，適合活力果香味香水。（keung_show@instagram）

例如在「簡易版MBTI 16型人格」分析結果中，姜濤、BLACKPINK Lisa屬ENFP「熱情開朗型」，性格親切同時也散發著陽光氣息，適合氣息充滿朝氣的果香味香水。如果你是ENFJ「愛心鼓勵型」，可選擇清淡活力的花香，便能反映出沉靜又溫暖的性格，相反，內向型的INFJ較獨立神秘，挑選具神秘感的木味香水，便可突出內斂迷人的魅力。

▼▼▼【按圖看】⾹氣寶庫Parfumerie Trésor為16種不同人格選出最適合的香水，想知道自己適合甚麼類型香水，或想送朋友香水不知如何入手，不妨參考下「MBTI 16型人格香水配對」▼▼▼

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