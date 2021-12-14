膠原蛋白實測｜Dermacept美肌飲14日見效：暗瘡印比平日淡化得快

膠原蛋白飲推薦｜臨迎年尾，又聖誕，又要迎接新年，重要約會多不勝數，當然要以最好狀態應約，除了護膚品外，補充劑更可以由根本改善問題，如毛孔粗大、水分流失、皺紋等。

日本的Dermacept 膠原煥顏美肌飲向來受網絡熱捧，但平均$30支，日日飲用，有效還可接受，沒效就真「肉痛」，筆者決定為讀者一試Dermacept 膠原煥顏美肌飲是否有效，14天會有何變化。



Dermacept膠原煥顏美肌飲在網絡非常受歡迎。（林珈希攝）

編輯部實測14日Dermacept膠原煥顏美肌飲

Dermacept膠原煥顏美肌飲是膠原蛋白補充劑，官方主打5大功效：緊緻肌膚、提升彈性；收細毛孔；減退皺紋、細紋；提升亮澤、改善暗啞；長效水凝、補水鎖水，且抗衰老，抗氧化。使用方法為每日1瓶，官方建議睡前飲用效果會更佳，筆者決定按照官方建議，並實測了14日。

左圖為飲用Dermacept 膠原煥顏美肌飲前，右圖為飲用後。

筆者為混合偏油肌，底層缺水，而且經常大笑，面部表情多多，加上踏入25歲，臉上已有些皺紋、細紋，而法令紋是令人苦惱；飲用Dermacept膠原煥顏美肌飲後，最令人開心是法令紋明顯減淡了一半，而且肌膚變得白皙了些，更亮澤！不過對於每月定期針清的筆者，未見收細毛孔有很大效果，但一個人的用後感未必夠全面， 筆者決定找來不同膚質的同事一同試試。

▼▼▼按圖看看《01女生》編輯部實測14日飲用Dermacept 膠原煥顏美肌飲的前後對比與用後感▼▼▼