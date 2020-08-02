【台灣面膜】除了日本藥妝吸引，台灣出品近年也不輸人，以親民價，做到高性能，令女生遊台必行康是美、屈臣氏和光南大批發等藥妝店。 為「面膜控」的筆者早前於台灣網站入手了數款超人氣的台灣面膜，一於與大家分享用後感。

筆者是位典型「面膜控」，最近台灣網購入手數款超人氣的台灣面膜。（林珈希攝）

筆者是位典型「面膜控」。經多番測試，自覺每星期連續敷面膜3天是最能夠看到面膜（文中淨指 Paper mask）的成效而且效用會更持久，因而家中囤積了很多面膜，100塊也不稀奇；與眾多小資女一樣，當中日本與台灣面膜是最得筆者心，性價比高，每天敷也不心痛，像是專科、森田等品牌都是長駐在家中。

不外出、不旅遊，筆者近日便到台灣網站補貨，順便試一試一些超人氣的台灣面膜，付款後3天便台灣直送到家中，教人興奮。

未來美MIRAE的「EX8分鐘極速面膜」是王牌產品之一。（林珈希攝）

未來美MIRAE－EX8分鐘極速面膜（台灣網購：HK$49 /5片）

一般面膜都是要敷10至20分鐘，但未來美這款面膜主打只需8分鐘便可以做到瞬間補水的功效，全因她是採用拉絲超長纖維做的布膜，非常透薄，做到比一般面膜吸收更快速，作為忙碌的香港人，8分鐘敷好mask當然吸引。

「8分鐘面膜」含有＋N.M.F天然保濕因子，而且無添加礦物油、酒精、香精，敏感肌也適用，網上不同的港台Youtuber都大讚8分鐘面膜好用，更是遊台必買，吸引筆者一試。

筆者試過數回，有時忘了較鬧鐘，如過了8分鐘，會感到面膜精華已被吸乾，因而最好只敷8分鐘，而且的確有瞬間補水功能，敷後不用洗面也不覺黏笠，開冷氣睡覺隔天也感到水潤，夏天使用最適合不過；最令筆者驚艷的是， 隔天如需化妝，妝效十分好，非常貼面，值得回購；而修護版的8分鐘面膜，對混合肌的筆者來說覺得冬天用比較適合。

「蘆薈絲瓜」是台灣老護膚組合。（林珈希攝）

LOVEMORE 愛戀膜法豐台灣－蘆薈絲瓜沁潤蠶絲面膜（台灣網購：HK$38.5 /5片）

早年，豐台灣面膜在香港代購十分受歡迎，筆者也是品牌的長期用家，每一款都用過，當中最喜歡便是蘆薈絲瓜。

當年的面膜紙普遍還是較厚又不貼服的時候，豐台灣面膜的設計適合亞洲人之餘又貼薄，令敷面膜的時候不怕滑落而被逼躺在床上；蘆薈絲瓜是台灣的老護膚組合，面膜成分單純，含有絲瓜純露、有機蘆薈萃取、海洋深層水、海藻醣、小分子玻尿酸、膠原蛋白，主打長效控油、補水、修護；筆者實試後覺得簡單做到日常補水，但長效控油方面感覺不大。實測總結，除非有特價，才會囤貨蘆薈絲瓜面膜。

超微米毛孔潔淨清潔面膜是一款可以「敷」的清潔面膜。（林珈希攝）

Dazzleslim黛若詩琳－超微米毛孔潔淨清潔面膜（台灣網購：HK$170 /4塊）

清潔面膜一般都是泥狀面膜，用後清爽舒服，近年卻流行「敷」的清潔面膜，Dazzleslim黛若詩琳的超微米毛孔潔淨清潔面膜在網絡非常有名，指敷約1小時，等待面膜充分吸收，至面膜乾掉呈半透明狀，取下後放入暖水1分鐘，臉部污垢便會呈現在面膜上，建議一星期使用一次，雖然索價HK$170／4塊，好奇心下，筆者也決定入手。

的確， 敷1小時後把面膜放入暖水會浮出污垢，但筆者實測下效果不大明顯，不知是否日常清潔步驟做足；另外，面膜主打極強控油、調理油水平衡、深層潔淨、導水、美白、平滑和抗皺效果等多種功效，但比起一般泥狀面膜，感覺清潔力仍不夠，一小時後除了膚色有亮白一些，未見其他功效；如果當清潔面膜，筆者還是會選擇傳統泥狀面膜。

記者實測效果，點圖即看＝＝＞