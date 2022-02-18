8個敷面膜不能做的事！唔止嗮錢嗮時間　竟會灼傷皮膚兼狂爆暗瘡

面膜的好處多不勝數：超級棒的補水和修復效果、潔淨毛孔、促進皮膚養分吸收、維持肌膚油水平衡等等。對愛美之人來說，它可是護膚神器，而敷面膜是每周不能缺席的一項護膚事項。



敷對，護膚效果事半功倍；敷錯則膚況變差。你敷對了嗎？趕快來檢查一番吧！

每日勤力敷面膜，最後不但沒有令膚質變好，更莫名其妙狂生暗瘡？你可能犯了這8大錯誤！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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敷面膜誤區1：每日敷面膜

敷面膜之所以可以達到超級護膚效果，是因為敷面膜時肌膚是處於封閉環境來加強皮膚表面角質層的水合作用。頻密的敷面膜次數會使水合過度導致肌膚屏障受損。久而久之會讓肌膚變得敏感。

敷面膜誤區2：洗完臉後馬上敷面膜

敷面膜前，需要抹上保濕產品打底才能發揮。小編建議無需太厚重的保濕產品，化妝水就可以了。如果你有充裕時間，可以使用熱毛巾熱敷3分鐘讓毛孔打開，有助於面膜精華的吸收。

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敷面膜誤區 3：面膜後沒有洗臉

面膜所殘留在臉上的粘稠液並不是精華。它是增稠劑。它不但不能被肌膚吸收，嚴重還會導致毛孔阻塞、爆痘痘等肌膚問題。

敷面膜誤區4：敷面膜時間越長越好

雖然面膜裏有大量的精華液，但是肌膚的吸收也是有限。敷面膜時間越長只會弄巧成拙。不但沒有給予皮膚更多的養分，反倒是面膜吸收了皮膚原有的營養。

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敷面膜誤區5：忽略膚況，盲目地著重面膜功效

面膜功效種類繁多，選擇合適自己的最重要。比如，在肌膚暴曬後應該選擇修復面膜，而不是因為急著想美白敷上美白面膜。那可能會灼傷肌膚。

敷面膜誤區6：敷面膜前一定去角質

去除臉部過多的角質確實有幫助護膚品的吸收。角質層老化是28天為一個周期。如果頻密去角質會破壞肌膚屏障，敷面膜也變成刺激肌膚的事。

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敷面膜誤區7：妝前敷面膜

在敷面膜後，肌膚毛孔處於打開的狀態。這時候上妝容易造成黑頭粉刺、毛孔阻塞等問題。如果想讓妝容更服帖，選擇1小時前或者前一個晚上敷會更好。

敷面膜誤區8：長期使用拉撕式面膜

拉撕式面膜是最肌膚傷害最大的面膜。它不但讓肌膚變得鬆弛，還會讓毛孔變得粗大。所謂：拉時，一時爽；日後，後悔莫及。

面膜確實是可以幫助改善多種肌膚問題。可是，我們一定要用對才能真正發揮它的作用。

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【本文獲「Goody25」授權轉載。】