皮秒激光｜色斑、凹凸洞靠Pico就回復美肌？醫生親授保養避免反黑

近年來非常流行皮秒激光的療程，每個醫美診所全都在狂推，不過皮秒激光的實際作用到底是什麼？真的如大家所說的，只要皮膚上的斑點、痘疤甚至是凹洞全都靠皮秒激光就能解決嗎？而皮秒做完後要怎麼居家修復保養呢，這次來為你做個詳細的整理和解答！



什麼是皮秒激光？

皮秒激光的皮秒是一種時間單位，是以選擇性光感熱 (selective photothermolysis) 的原理，將光能量轉化為熱能，可在短脈衝時間內產生強大的光震波，減緩熱效應與組織傷害，不但能夠有效率的破壞皮膚的色素與斑點，將色素擊碎，使肌膚更容易代謝，又不會過度產生熱能，不像以往傳統激光容易造成的皮膚熱傷害，可改善皮膚質地、皺紋和色素沉著。

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皮秒激光能改善痘疤、凹洞和斑點？

沒錯！皮秒激光可以打到肌膚的深層處，破壞凹洞周圍的不健康的肌膚細胞，同時刺激膠原蛋白增生，讓凹凸不平的皮膚變得更細緻，而痘疤和斑點都是因為黑色素沈澱的緣故，而皮秒激光能夠改善黑色素的累積，讓疤痕斑點變淡，但是切記最好要趁痘疤和斑點還新生時就快去做治療，一旦黑色素隨著時間累積的越深，改善效果就有限。

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皮秒激光後如何避免反黑？

皮秒激光後肌膚處於乾燥和脆弱的狀態，因此要好好把握近兩週的修護時間，不要曬太陽、吹到風，不能使用過度清潔的產品，所有的保養都以保濕補水為主，幫助肌膚做到最大修護，另外也請多喝水不要熬夜，讓肌膚的黑色素沒有沈澱的機會，就能避免反黑啦！

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