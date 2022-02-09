2022最紅5款保濕新星！KIEHL’S 、Dior急救缺水肌重現光澤零毛孔

「生活忙不過來，肌膚亮不起來」在疫情衝擊之下，妞妞們的生活模式是不是有了很大的變化，長期處在忙亂、高壓的生活中，肌膚也很容易出狀況，像是缺水粗糙、暗沉無光澤等各種「肌膚過勞」反應！



加上冬季氣溫低、水分散失快，更容易因保濕不足讓膚況顯黯淡，妞編輯這次整理了最新的「保濕」新星，幫肌膚補水同時補光，新的一年一起綻放青春光采！

皮膚亮不起來真的超顯老！這幾款保濕新星快收下。

1. KIEHL’S 特效保濕晚間面膜

KIEHL’S 特效保濕晚間面膜 100ml（Source：KIEHL’S）

KIEHL’S 保濕系列再添生力軍，全新登場的特效保濕晚間面膜，擁有KIEHL’S首創雪融科技，膏狀封存最高濃度10.5%植萃角鯊烷，其親膚性高，獨特雪融質地，一抹接觸肌膚之後，由膏狀轉化為霜狀，可以當晚安面膜，也能妝前急救，甚至還能用來厚敷手部、手肘、腳跟容易乾燥粗糙的部位。

2. CHIC CHOC花萃保濕菁華霜

CHIC CHOC 花萃保濕菁華霜 30g（Source：CHIC CHOC）

CHIC CHOC花萃保濕系列，以針對提供肌膚屏障的強化與修護，由內提升保濕力以達到平衡的肌膚訴求，新加入的花萃保濕菁華霜，能改善乾燥肌膚的困擾，為肌膚增加一層水潤保護層。保養時還能聞到多元複方香氛的氣息，連同心情也被滿滿療癒。

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3. Dior 完美活能超效精華化妝水

Dior 完美活能超效精華化妝水 150ml（Source：Dior）

影壇「寶藏女孩」王凈也愛用！全新登場的Dior 完美活能超效精華化妝水，蘊含75%高濃度的「喚妍草酵素萃取液」，還有兩種玻尿酸分子，大分子玻尿酸能於肌膚表面形成保水膜，帶給肌膚一抹有感的超強保濕力；小分子玻尿酸則能提升高速滲透力，適合當作前導保養，可搭配《Dior 完美活能超效精華》組成「DIOR超能亮CP」，這完美相互加乘的雙星組合。

4. Augustinus Bader 賦能生機精華水

Augustinus Bader 賦能生機精華水100ml（Source：Augustinus Bader ）

進入2022年，德國AB再度為抗老保養界投下震撼彈，全新賦能生機精華水 ，結合三大「煥膚、保濕、抗老」護膚功效，融入三種溫和的羥基酸複合物 (植酸AHA、水楊酸BHA和葡萄糖酸內酯PHA)，幫助拋光多餘角質，白牡丹花精粹幫助肌膚補水。

5. AVON 玻尿酸超潤保濕精華

AVON 玻尿酸超潤保濕精華30ml（Source：AVON）

添加了OXA活膚素與智慧型精胺酸，刻意挑選最佳吸收1.5%的玻尿酸原液製作玻尿酸超潤保濕精華，好推開、好吸收，無香料無色素，平時早晚薄擦即可，氣候變化大或肌膚狀況不穩定時，很推可以厚敷使用。

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