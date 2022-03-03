莎莎性價比高護膚美妝品頭5位　限時至抵26折減價小資女必搶購

莎莎減價優惠｜各位喜歡美妝護膚的女生們，一定知道莎莎（Sasa）經常集合了各大品牌的護膚品和化妝品，而且價錢往往比起專門店更要便宜，《01女生》為大家整理了$100以下的超熱賣小資好物！而且今個星期都有護膚美妝減價，品牌包括有L'Occitane、Lancome、Laura Mercier、Kiehl's等等，低至54折，即看下文有什麼減價商品。



莎莎Sasa好物小資推介2022｜商品1：Laneige 防曬調色底霜



Laneige 防曬調色底霜 原價$270 減價後$69.9 （26折） （Sasa）

雖然才剛步入春天，但天氣好的時候，陽光也是非常刺激皮膚的，因此要養成擦防曬的習慣！而Laneige的防曬調色底霜具備SPF 23 PA++防曬系數，大家可以在上妝前上一層底霜，可有效減輕厚重妝感，其配方柔軟細滑，減輕因戴口罩引起的卡粉情況。

莎莎Sasa好物小資推介2022｜商品2：Fancl 維他命C



Fancl 維他命C 原價$65 減價後$26 （4折） （Sasa）

Fancl維他命一向受到日本女生們大愛，據資料顯示可以補充人體必需營養、塑造皮膚彈性、安全補鐵臉色紅潤、天然抗氧化、提高記憶力、排毒養顏等功效。現時疫情嚴重，更加需要補充維他命C，莎莎一推出Fancl維他命C減價，已經被人洗劫一空，不過原價都只是$65，相當平民價！

莎莎Sasa好物小資推介2022｜商品3：Canmake 花漾瑰麗胭脂



Canmake 花漾瑰麗胭脂（買一送一） （Sasa）

莎莎的超熱賣化妝品，日本品牌Canmake算是收攬了一眾年輕女孩的心！除了價格便宜，更重要的是很上妝，而且色系偏淡妝，就算剛剛開始學化妝的女生們，也不用擔心「太重手」。這一款胭脂盒有少許閃粉，因此上妝後有高光提亮效果。現時莎莎正推出Canmake買一送一，$96蚊就有兩件，非常划算！

莎莎Sasa好物小資推介2022｜商品4：Bioderma 深層卸妝潔膚水



Bioderma 深層卸妝潔膚水 原價$228 減價後$68（29折） （Sasa）

經常化淡妝臉部容易出油的女生們，可以嘗試用Bioderma 深層卸妝潔膚水，蘊含獨有 Micelle 潔膚配方，同時含有水溶及油溶份子，輕易溶解臉上污垢、多餘油脂以及彩妝。 現時莎莎正推出29折$68蚊就有一支。

莎莎Sasa好物小資推介2022｜商品5：Sakura Love 頂級蝸牛修護潤白面膜



Sakura Love 頂級蝸牛修護潤白面膜 原價$75 減價後$12.9 （Sasa）

蝸牛黏液素一直都是女生們追捧的護膚元素之一，因為蝸牛的黏液素是附有醣基的蛋白質，所以具有黏稠性，而這種醣蛋白能提供給人類皮膚最大的功效大概就是保濕。而今次要推介的是Sakura Love 頂級蝸牛修護潤白面膜，能夠減淡幼乾紋，同時促進膠原再生、提亮膚色及光澤，為肌膚築起保濕保護屏障，可以平衡舒緩脆弱肌膚狀態。

同場加映：莎莎本週大減價 最平低至54折

大家可能有所不知，莎莎逢星期三都會推出為期一週的大減價，而護膚化妝品就連最新推出的款式都有減價，例如Laura Mercier新款蜜粉、Lancome升級版冰鑽亮眼精華等，如果你平時也有用開這些商品，就一定要把握機會入手啦。

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