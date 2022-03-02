9間家品生活＋服飾連鎖店營業時間調整！MUJI／GU／馬莎3月新安排

3月最新營業時間調整｜疫情嚴峻，百佳、惠康、萬寧等大型連鎖店宣布更改營業時間，百佳部分分店更會提早於3時關閉，萬寧部分分店亦會暫停營業。除了這些商店，不少連鎖家品生活及服飾店的營業時間都有所調整，各商店的營業時間會因應疫情不斷更新，最新消息以官方最新公布的為準。



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3月最新營業時間調整｜1. Aeon

由3月3日起，Aeon 旗下綜合百貨與獨立超級市場的營業時間會有所調整，最新消息請留意官網資訊。

3月最新營業時間調整｜Aeon（AEON Stores Hong Kong＠FB）

3月最新營業時間調整｜2. 馬莎 Marks and Spencer

馬莎於Facebook公布部分分店於3月1日起調整營業時間，直至另行通知。

3月最新營業時間調整｜馬莎 Marks and Spencer（Marks and Spencer@FB）

3月最新營業時間調整｜3. 莎莎

莎莎於3月1日接獲通知，由於旗下店舖員工初步確診感染新冠肺炎或在自行快速診斷測試呈陽性，相關分店會暫停營業2天，分店包括荃灣廣場2樓、九龍城廣場UG層、 旺角雅蘭中心地下及1樓、尖沙咀新港中心1樓等等。最新資訊可留意莎莎Facebook或官網。

3月最新營業時間調整｜莎莎（Sasa Hong Kong 莎莎香港＠FB）

3月最新營業時間調整｜4. MUJI

MUJI於3月1日公布最新營業時間安排，無印良品店舖及Café&Meal MUJI的營業時間有所調整，最新消息請留意MUJI官網。

3月最新營業時間調整｜MUJI（MUJI 官網）

3月最新營業時間調整｜5. IKEA

受到疫情影響，由2月21日起，宜家家居各分店將調整營業時間，各分店會提早於晚上8時關閉，瑞典餐廳就會提早於晚上7時30分關閉，直至另行通知。

3月最新營業時間調整｜IKEA（IKEA 官網）

3月最新營業時間調整｜6. 實惠

實惠在 Facebook 公布由即日（2日）起，全線分店營業時間將縮減為早上11時至晚上8時，亦會因應疫情不時調整營業時間，建議客人到訪門市前先參閱官網最新營業資料。

3月最新營業時間調整｜實惠（Pricerite實惠＠FB）

3月最新營業時間調整｜7. Uniqlo

香港全線 Uniqlo 分店由即日（3月2日）起更改營業時間由中午 12:00至晚上 19:00，客人可以在家隨時瀏覽 Uniqlo 網店揀選你心儀單品。

3月最新營業時間調整｜Uniqlo（Uniqlo Hong Kong & Macau＠FB）

3月最新營業時間調整｜8. GU

GU 公布由即日（3月2日）起，所有分店的營業時間會更改為每日中午12時至晚上9時。

3月最新營業時間調整｜GU（GU Hong Kong@FB)

3月最新營業時間調整｜9. 6IXTY8IGHT

女裝及內衣品牌 6IXTY8IGHT 的營業時間由3月1日起有所調整，各分店的最新營業時間及安排可留意官網資訊。