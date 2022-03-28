5個令胸部下垂、變形的壞習慣　減肥過度、趴著睡都不及戴錯Bra？

胸部是女生最親密的朋友，應該要好好呵護它！有好多的女生就因在青春時期沒有正確的觀念導致胸部提早下垂、變形，尤其是這5個生活中的壞習慣會讓你不知不覺傷害它！



女孩們應該要注意，別到了嚴重影響胸部的發育或是胸部的健康那就後悔莫及了！

以下5個是日常中不知覺會傷害胸部的壞習慣，一起來了解看看吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 穿不適合自己的內衣

選對適合自己的內衣是非常重要的，有些女孩就是在發育期間沒有這樣的觀念就選擇了不適合自己的內衣，除了影響發育外，嚴的話會導致整個胸型變形。不然就是為了要讓自己的胸部看起來非常的豐滿就選擇了小一號size的內衣，讓整體看起來完美的狀態，但其實在這樣長時間緊繃的狀態下會影響到胸圍的血液循環！

2. 不穿運動內衣運動

對於運動，好多女生都沒有穿運動內衣的觀念，認為穿內衣一樣沒差。其實你在運動時會因動作過大而造成不同程度的搖晃，這樣普通的內衣沒有承託力，無法達到保護胸部的功能，因此長久下來就會造成胸部嚴重的下垂！

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3. 不良的飲食習慣和個人習慣

飲食習慣方面，甜食可說是對健康有害無利的，要是你長期進食高糖的食物將會刺激胰島素的分泌，這也會刺激乳腺癌細胞的生長，另外在個人習慣方面一定要養成好的習慣，尤其是煙酒一定要戒掉！根據美國的研究報告證明，煙酒不單會提高患乳腺癌的風險，還會破壞膠原蛋白，令胸部失去彈性之餘也會促進衰老！

4. 過度減肥

說減肥會影響到胸部的發育想必大家都覺得兩者沒有關聯吧！其實錯誤的減肥方法像是使用藥物減肥或是過於節食這樣是會造成內分泌失調，影響到胸部發育的！

5. 愛趴著睡覺/一整天穿著內衣

一整天穿著內衣會讓胸部受到嚴重的擠壓，這樣的情況就像是穿不適合自己size的內衣是一樣的問題，這會影響胸部的血液循環，女孩們都應該在回家後就脱下內衣換上背心，好讓胸部得到解緩。另外趴著睡覺更是會導致胸型外擴、下垂，加速形成老奶奶胸型哦！

知道了這些無意中會傷害胸部的壞習慣，就儘量改善避免吧！

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【本文獲「Goody25」授權轉載。】