胸部護理｜經前胸漲痛是必然？按摩穴位豐胸之餘全面提升內在健康

以為經期前有胸脹、胸痛是正常的生理現象？你已把心一橫決定與痛楚共存，直至更年期停經為止？且慢！其實只要找出問題根源，便能一次過舒緩胸痛等經前綜合症，甚至還可以順便改善其他胸部相關的外在問題，令胸型更完美。別以為胸部的外形只是外觀問題，事實上不少乳癌都是憑早前篩查發現，女士們定期保養胸部更可以保障身體健康。



不少香港女性都長期受經痛問題困擾，甚至經期前還會伴隨胸脹、胸痛問題。（圖片：ShutterStock）

經常按摩胸部可促進健康 更可能促使「再度發育」

由於乳癌是本港女性最常見的癌症，並在過去數十年間呈上升趨勢。政府於是自2020年開始，建議44至69歲的婦女每兩年接受一次乳房X光造影檢查。在中醫角度，由於胸部周圍散佈多個穴位，因此當胸部經絡及淋巴系統得以疏通時，變相亦打通上半身以及連接身體其他部位的經絡，從而促進全身血液循環，提升新陳代謝，排走體內毒素，並增強免疫系統，全方位提升內在健康。而人體約70%的血液會流向胸部，因此部分情況下更可刺激胸部再度發育。

當胸部經絡及淋巴系統得以疏通時，變相亦打通上半身以及連接身體其他部位的經絡，從而促進全身血液循環，提升新陳代謝，排走體內毒素，並增強免疫系統，全方位提升內在健康。（圖片：top1health）

胸部與子宮由經絡連接 多作按摩可改善胸型及健康

Jiu Beauty「六步豐胸療程」的六個步驟分別是「疏通」、「活躍」、「吸收」、「彈性」、「提升」及「定型」。治療師透過獨特手法，透過刺激胸部穴位，疏通連接子宮的經絡，促進血液循環，經痛、胸脹、胸痛等情況亦會相應得到紓緩。而且，胸部穴位受到刺激，血液循環增強後，胸部會變得更飽滿而具有彈性，附近位置的皮膚亦會變得更柔滑。

血液循環增強後，胸部會變得更飽滿而具有彈性，附近位置的皮膚亦會變得更柔滑。（圖片：china-news10）

療程除了有助增加胸部大小，更重要是令胸型更好看。談起胸部，不少人只著眼於其大小，但因為每個人的身體形態及骨架不同，胸部形狀也會因為肌肉、脂肪、乳腺等影響，不論是大胸或平胸女生，都有機會面對下垂、外擴、副乳等問題，雙乳看起來渾圓有彈性，是女生夢寐以求的「完美胸型」。Jiu Beauty治療師擁有多年經驗，會根據客人個別的胸型問題作出相應的手法處理，例如大細胸、副乳、八字胸、下垂等。每次覆診，治療師都會跟進情況，確保客人得到心目中想要的完美胸型。

治療師會根據客人個別的胸型問題作出相應的手法處理，例如大細胸、副乳、八字胸、下垂等。（圖片：cheausuh）

提升胸部大小同時改善胸型 兼改善血氣

客人 Maggie本身亦偏瘦，屬虛寒體質。在 Jiu Beauty 進行「六步豐胸療程」時，治療師除了為她進行手法豐胸之外，更指導她平日如何調理身體。Maggie堅持定期接受療程，而且有聽從治療師的指導，在家自行護理，經過8個月的療程，胸部升級之餘，身體亦變得更健康。

Maggie堅持定期接受療程，而且有聽從治療師的指導，在家自行護理，經過8個月的療程，胸部升級之餘，身體亦變得更健康。(圖片：Jiu Beauty)

另一位客人經治療師檢查後，發現胸部較扁平的原因是乳腺管及穴位受阻塞，經3次療程，效果令她相當滿意。(圖片：Jiu Beauty)

以天然健康為方針 全方面的胸部護理

Jiu Beauty 的「六步豐胸療程」之所以是全方面的胸部護理，是因為療程不止包括治療師所執行的專業手法，治療師還會指導客人如何在家自行護理，包括飲食及生活習慣、穿戴胸圍的正確方法、如何使用胸部適用的護理品等。早前疫情令美容院停業期間，療效仍然可維持，可見療程相當有效。

Jiu Beauty 6步曲豐胸療程 $468。(原價$1,820)。

Jiu Beauty 的治療師十分強調女性健康的重要性，採用的治療手法天然而溫和，不刻意追求胸部大小或療程速度，以客人的健康為先。Jiu Beauty 還有暖宮療程，有助改善宮寒問題，配合胸部護理療程進行，有助進一步提升療效。