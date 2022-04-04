全民快測｜5大政府認可檢測包＄8.2起！專家：1步令結果更準確

全民快測｜政府之前宣布將實行全民檢測，坊間更傳聞會配合禁足令，導致人心惶惶，不少女生也紛紛搶購糧食、日用品、護膚品！不過行政長官林鄭月娥於4月2日宣布最新消息，要求全港市民在4月8日至10日，一連3日每日做1次新冠病毒快速抗原測試，指快測屬於自願性質，而非代替全民檢測，並不會實行禁足，快測結果呈陽性需要在24小時內上報，結果呈陰性就不用申報。《01女生》記者為大家整合快速測試正確採樣方法，以及5大受政府認可快速檢測包推介！



全民快測｜快檢前必做這步令結果更準確！

政府公布全港市民可自願性地於4月8日至10日，一連3日每日做1次新冠病毒快速抗原測試，為增加自行快速檢測的準確性，衛生署近日上載了影片，由政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇向市民示範了快速檢測的正確採樣方法！另外，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦表示，建議市民在檢測採樣前可先用力擤鼻，可以令快測結果更準確！

全民快測｜衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君建議市民在檢測採樣前可先用力擤鼻，可以令快測結果更準確！(《當你沉睡時》劇照）

全民快測｜政府專家示範正確採樣4步驟

步驟1：參考衛生防護中心網頁選購合政府認可的測試套裝，在檢測前，應先仔細閱讀說明書並按指示進行測試。

步驟2：如果使用喉嚨拭子，測試棒要放入至扁桃腺咽喉處，並需放入一大半，但要緊記，將測試棒放入咽喉時，不要碰到牙齒、牙肉或舌頭。

步驟3：如果使用鼻腔拭子，建議最好在早上起床後採樣。採樣前先擤鼻，將鼻後方的分泌物擤到前面鼻腔，然後將測試棒分別沿着兩側鼻腔內壁打圈至少10次。建議市民要將頭部向後仰，盡量將測試棒朝向上採樣，而且一定要橫向採樣。

步驟4：採樣後，將測試棒充分浸入測試溶液，然後攪拌。

全民快測｜在檢測時，將測試棒分別兩側鼻腔內壁打圈至少10次。（《當你沉睡時》劇照）

全民快測｜5大政府認可測試套裝推介 最平＄8.2！

在進行快速檢測前，應先查詢衛生署網站看看那些測試套裝合政府認可，然後選購那些套裝！《01女生》記者整合了5大合政府認可的檢測套裝，莎莎、屈臣氏等美妝、日用品店都有售，而且最平只需＄8.2／1件！

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