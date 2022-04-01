Omicron後遺症 | 康復後注意！腦霧症狀、原因及治療方法

【Omicron後遺症／腦霧症狀／治療方法】本港疫情持續，市民因抗疫導致人心惶惶，香港染疫病例累計上百萬，比起抗疫，更多人關注染疫後的後遺症！Omicron傳染力強，染疫者雖然偏向輕症，但「腦霧」後遺症就影響深遠！除了Omicron外，其實還有不少成因會引致腦霧，女性荷爾蒙變化也是其中之一，《01女生》記者邀請了玲瓏中醫診所蔡雅瑤醫師跟大家講解腦霧的症狀、原因及治療方法。



根據外國傳染病雜誌《Journal of Infection》上發表的論文指出，有研究人員對COVID-19 患者進行了3個月的出院後隨訪，約30% 患者表示記憶力減退及失去專注力是持續存在的問題，即使輕症患者也可引致腦霧後遺症。

【Omicron後遺症／腦霧症狀／治療方法】Omicron傳染力強，染疫者雖然偏向輕症，但「腦霧」後遺症就影響深遠！（《等一個人咖啡》劇照）

Omicron後遺症 | 6大成因導致腦霧 女性荷爾蒙變化是其中之一！

《01女生》記者邀請了玲瓏中醫診所蔡雅瑤醫師跟大家講解腦霧的成因，蔡醫師指出，在中醫角度而言，「腦霧」屬於「健忘」的範疇，在感染新冠肺炎後，由於肺炎邪毒入侵身體，令肺脾造成損傷，水濕不能運化，結合痰濕，引致痰濁上蒙腦竅，導致「腦霧」。另外，蔡醫師指很多人因感染新冠肺炎而感到焦慮及心情鬱悶，思慮過度導致勞傷心脾，令陰血化生無源，心情鬱悶也會引致肝鬱氣滯，阻礙了氣血運行，令氣血無法上濡腦竅，同樣會導致「腦霧」。

Omicron後遺症｜女性荷爾蒙變化也會導致「腦霧」！ （《初戀那一天所讀的故事》劇照）

蔡醫師指因「「女子以肝為先天」，肝主藏血而且與同源，在感染肺炎後會損傷陰血，血虛不足以滋養腎精，就會導致腦竅失養，引致女生在染疫過後較容易患上「腦霧」。除此之外，功能醫學醫生歐瀚文曾在社交平台發帖文分享了6大導致「腦霧」的成因，除了新冠肺炎影響外，飲食不均衡、慢性食物過敏、重金屬累積、壓力過大、腸道菌相失衡及女性荷爾蒙變化都有機會引致「腦霧」。

Omicron後遺症｜除了新冠肺炎影響外，飲食不均衡、慢性食物過敏、重金屬累積、壓力過大、腸道菌相失衡及女性荷爾蒙變化都有機會引致「腦霧」。（《沉默警報》劇照）

Omicron後遺症 | 腦霧症狀因人而異 常見健忘、記憶力減退

蔡醫師指出，腦霧症狀因人而異，一般會出現記憶力減退、遇事善忘或很難想起重要事情、注意力不集中、腦海一片混沌、常常辭不達意，甚至會出現易怒、情緒煩躁等情況。在中醫角度而言，「腦霧（健忘）」分為4種證型，包括心脾不足、腎精虧虛、痰濁上擾及氣滯血瘀，不同證型人士也會有不同的腦霧症狀。

心脾不足人士：表現呆滯失眠、精神疲倦、心悸氣短、無食慾、舌淡

腎精虧虛人士：表現疲倦健忘、腰酸腿軟、頭暈耳鳴、五心煩熱、舌紅

痰濁上擾人士：表現健忘嗜睡、目眩頭暈、胸悶嘔噁、舌苔厚膩

氣滯血瘀人士：表現遇事善忘，可伴言語遲緩，動作遲鈍，舌暗紅



Omicron後遺症｜中醫師指出，腦霧症狀因人而異，一般會出現記憶力減退、遇事善忘等症狀。（《再見媽媽又再見》劇照）

Omicron後遺症 | 7大腦霧治療方法 中醫師推介1湯水改善健忘

蔡醫師建議出現「腦霧」情況時，可嘗試透過內服中藥及接受針灸治療來幫助舒緩症狀，中醫師會根據不同證型為病人處方中藥，或進行針灸以助疏通經絡，調和身體陰陽氣血，幫助舒緩「腦霧」症狀。蔡醫師也推介新冠康復者可飲用「黃精核桃黑豆湯」，幫助補腎益精、潤肺益氣，特別適合有久咳氣喘、健忘、專注力下降及腰酸人士飲用！

黃精核桃黑豆湯

材料：​​​​​​​​​​黃精20克，核桃30g，黑豆30g，杞子10g，蜜棗1粒，豬骨300g

方法：先將黃精、核桃、黑豆、杞子洗淨浸泡備用，豬骨汆水，將所有材料放入2500ml水，大火滾開後，轉小火煲1.5小時，加入適量鹽即可飲用。



Omicron後遺症 ｜中醫師建議出現「腦霧」情況時可嘗試內服中藥及接受針灸治療幫助舒緩。（Unsplash@Gaelle Marcel）

要改善「腦霧」症狀，除了內服中藥及接受針灸治療，曼谷醫院有文章指出，改變生活習慣也有幫助！

▼▼▼（按圖看）Omicron後遺症狀 7大「腦霧」治療方法▼▼▼