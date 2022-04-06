5大人氣積雪草產品推介　敏感抗菌消炎急救面膜、精華

【積雪草產品推介2022】踏入春天，不少女生都會因為轉季而出現皮膚敏感的情況，為了舒緩皮膚敏感不適，不少人會選用有積雪草成分的護膚產品作急救之用。積雪草向來以修護肌膚、抗菌消炎的功效見稱，近年不少護膚品都加入了積雪草成分，以下《01女生》就為大家推介了5大人氣積雪草產品推介，當中包括面膜、精華等，有興趣的女生可以根據自己的皮膚狀況選用。



積雪草產品推介2022│VT Cosmetics老虎積雪草抗痘面膜

韓國VT Cosmetics老虎積雪草抗痘面膜是人氣積雪草產品之一，積雪草能有效抗菌消炎，面膜蘊含高濃度積雪草1,000ppm、洋甘菊及摩洛哥堅果油等成分，適合敏感及痘痘肌人士使用，可紓緩及鎮靜敏感肌膚及痘痘肌、促進肌膚再生，並作深層保濕，解決乾燥問題。

積雪草產品推介2022│VT Cosmetics老虎積雪草抗痘面膜（VT Cosmetics）

積雪草產品推介2022│AHC Minimal 10 積雪草修護安瓶精華

AHC Minimal 10 積雪草修護安瓶精華專為敏感肌膚設計，僅含少於10種肌膚必須的保養成分。當中，含有高濃度積雪草精華與紅花籽精華油的安瓶精華，能夠高效修護，立即紓緩皮膚脆弱與乾燥不適，穩定肌膚健康狀態。

積雪草產品推介2022│AHC Minimal 10 積雪草修護安瓶精華 （AHC）

積雪草產品推介2022│DR.WU Dermlab 1% 積雪草舒敏修護精華

DR.WU Dermlab 1% 積雪草舒敏修護精華針對緩解乾燥泛紅肌，採用95%高純度積雪草及甘草萃取，可加速修護肌膚，紓緩乾燥泛紅。此外，甘草萃取亦能安撫不穩的敏弱肌質，賦予肌膚彈力。精華不添加酒精、人工香精、人工色料、PARABEN類防腐劑，敏弱肌也適用。

積雪草產品推介2022│DR.WU Dermlab 1% 積雪草舒敏修護精華（DR.WU）

積雪草產品推介2022│Kiehl’s 醫學紓敏修復霜

Kiehl’s 醫學紓敏修復霜主打修復受損的肌膚屏障功效，可即時紓緩、鎮靜及滋潤肌膚。修復霜蘊含馬達加斯加羥基積雪草苷及醫學研創的泛醇，針對修復受損的肌膚鎖水屏障，有效緩和美容療程所致的敏感不適。當中，羥基積雪草苷具紓緩作用及抗氧化特性，有助強化肌膚抵禦環境侵襲，維持肌膚表面的平衡及含水量，改善整體肌理。

積雪草產品推介2022│Kiehl’s 醫學紓敏修復霜（Kiehl’s）

積雪草產品推介2022│belif 積雪草紓緩再生炸彈霜

belif積雪草紓緩再生炸彈霜含有高濃度積雪草、羥基積雪草苷成分，可以紓緩肌膚容易敏感，有助修復受損細胞、重啟肌膚再生力及抗氧化功效，經皮膚測試，適合敏感性肌膚人士使用，可用於精華液或乳液後，取適量輕輕塗抹於肌膚上，按摩至吸收。