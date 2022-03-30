濕疹大軍殺到！皮膚科醫生2大建議　隔絕塵蟎、致敏原遠離皮膚炎

春暖花開，花粉、塵蟎飄散，容易產生皮膚過敏甚至引發異位性皮膚炎（又稱：濕疹）。



台灣花蓮慈濟醫院皮膚科主任林子凱提醒，氣溫回升、身體油脂分泌旺盛，脂漏性皮膚炎病人也會增多，戶外活動時最好穿長袖、長褲防護，也能防止蚊蟲叮咬。

林子凱說，異味性皮膚炎是一種濕疹，對灰塵、塵蟎、花粉等過敏原，產生皮膚紅疹、癢等症狀，有時連鼻子、眼睛、氣管都會受影響。

室內除濕保持清爽，透氣衣物防過敏原

由於塵蟎在高濕氣環境容易生存，建議室內進行除濕，使濕度降至40%至60%，減少塵蟎生長的可能。而窗簾、地毯、沙發容易沾灰塵，也較容易滋生塵蟎，應該經常清洗，有些吸塵器也可以除塵蟎。

針對個人防護部分，也可以擦保濕乳液、乳霜保養，避免皮膚太乾燥產生小裂縫，讓過敏原穿透到皮膚底層；也可穿透氣防護性衣物保護，避免過敏原沾黏到皮膚。

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天氣熱悶汗易出疹，勿抓皮膚避免加劇

林子凱也提醒，春天天氣陰晴不定，氣溫太高悶汗也會長痱子、出現汗疹，若皮膚癢難忍，抓了更會造成濕疹，這時就要到皮膚科看診治療。

另外在皮脂分泌旺盛處形成的脂漏性皮膚炎，常會出現頭皮搔癢、脫屑，或臉上T字部位、耳朵出現紅疹，原因包括皮屑芽孢菌（頭皮真菌）過度孳生，或是皮膚產生油脂過多的發炎反應。

林子凱指出，皮屑芽孢菌是皮膚正常的黴菌，不用特別去清除，只有部分特殊體質的人會產生發炎反應，嚴重時可用藥物控制或使用抗菌洗頭水。

天氣回溫，戶外蚊蟲也會變多，建議出遊可噴防蚊液或外加衣物防護，而防止昆蟲上身，同時建議以抖落方式取代拍打，尤其春天會有荔枝蝽象（俗稱臭屁蟲），更要避免直接接觸。

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