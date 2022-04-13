營養師推介10款食物助疫後調理　蜂蜜抗菌潤喉　乳酪平衡腸道健康

【新冠肺炎／Omicron／疫後調理】新冠疫情持續了2年多，雖然近日確診人數有明顯回落跡象，但抗疫工作也不可以鬆懈！很多人反映出感染了Omicron會咳、有痰及喉嚨痛，即使康復後仍存在這些問題，營養師李杏榆就在Facebook專頁上分享了10種有效舒緩染疫後不適的食物。特別適合喉嚨不適時食用，同時亦能幫助女生們在染疫後調理身體。



營養師Annie Lee 李杏榆在Facebook專頁分享指，很多人在感染Omicron後都會出現咳嗽、有痰及喉嚨痛等病徵，有些染疫人士即使檢測結果已呈陰性，但仍然持續有喉嚨不適的情況出現。有見及此，李杏榆就跟大家分享了10種有助在染疫後調理身體的食物，幫助大家疫後調理。

疫後調理｜蜂蜜

蜂蜜有潤喉、抗氧化及抗菌抗炎的功效，特別適合舒緩染疫後喉嚨不適的症狀，營養師就建議使用生蜂蜜（Raw Honey），因為生蜂蜜沒有經過加熱和加工，營養價值比純蜂蜜（Pure Honey）高！大家把蜜糖加入溫水或凍水飲用，但就要避免使用熱水！

疫後調理｜蜂蜜有潤喉、抗氧化及抗菌抗炎的功效。（Unsplash@Mariana Ibanez）

疫後調理｜乳酪

在染疫後，腸道益菌群會減少或有所改變，乳酪含有益生菌，染疫後進食有助平衡腸道健康，希臘乳酪（Greek Yogurt）相對較有益，如果有特別標明含有活性益生菌的就更佳！

疫後調理｜乳酪含有益生菌，染疫後進食有助平衡腸道健康。（Unsplash@Sara Cervera）

疫後調理｜薑黃

薑黃具有抗氧化及抗炎的作用，但若果有喉嚨痛就不要用薑黃煮咖喱或炒飯，可嘗試加入牛奶或豆漿中，有助抑制發炎及對抗感染，簡單易製而且美味可口！薑黃亦能有助女生解經痛，是女生的保健恩物！

疫後調理｜薑黃具有抗氧化及抗炎的作用。（Unsplash@Taylor Kiser）

疫後調理｜蒸水蛋

在抗疫時期，大家可透過補充優質蛋白，幫助生成免疫細胞，從而提升身體抵抗力擊退病毒。雞蛋含有優質蛋白質，而且有身體所需的胺基酸，有助身體製造白血球及各種免疫球蛋白。而且蒸水蛋比炒蛋及烚蛋易吞嚥，即使喉嚨痛時也可以容易食到，製成燉蛋或燉蛋白亦可！

疫後調理｜雞蛋含有優質蛋白質，有助身體製造白血球及各種免疫球蛋白。（simple.chopsticks@IG）

疫後調理｜洋蔥

洋蔥含有營養素硫，有助化痰及促進上呼吸道健康！大家可以加入肉碎煮成雜菜湯，如果不怕吃生洋蔥的話，配搭醬油和芝麻製成涼拌洋蔥都可以，能有效對抗喉嚨不適，有助化痰止咳。

疫後調理｜洋蔥含有營養素硫，有助化痰及促進上呼吸道健康！（Unsplash@Simona Sergi）

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