櫻花系列美妝品開箱：M.A.C包裝具春日感！櫻花香水散發優雅氣質

【櫻花美妝品2022／化妝品／護膚品／開箱】春天是櫻花盛開的季節，看著浪漫粉色的美麗櫻花，總會有種莫名其妙的療癒感！這個春天，多個美妝品牌都推出了櫻花系列化妝及護膚品，除了包裝充滿春日感外，部分美妝產品更蘊含淡淡櫻花香味，使用時令妳散發飄逸花香，充滿氣質，營造出春日感氛圍。《01女生》為大家開箱示範4大品牌的櫻花系列美妝產品，一起來看看吧！



櫻花美妝品2022｜M.A.C 繁櫻花見限量系列

彩妝品牌 M.A.C 的化妝品一向深受女生歡迎，而 M.A.C 每年推出的櫻花系列亦帶給大家不少驚喜！今年M.A.C繁櫻花見限量系列就以「野櫻花」為主題，推出一系列櫻花色調彩妝，包括果凍胭脂、持色唇膏、超立體光影粉餅，還有換上了櫻花包裝的妝前唇霜、貼妝保鮮水、超精細眼線液等等，整個系列都充滿唯美感！

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櫻花美妝品2022｜SHISEIDO 美透白櫻花亮肌淨斑精華 (限定別注版)

為營合春日氛圍，SHISEIDO特意邀請了日籍布藝設計師冰室友里，為美透白櫻花亮肌淨斑精華重新設計其包裝，推出限定別注版，增添了粉紅櫻色春日感！這款亮肌淨斑精華採用了具高效美白成分的櫻花亮肌技術，能達到速效亮肌效果，有助改善膚色不均及暗啞情況，更能高效擊退色斑，輕鬆養成透白好肌膚！

【櫻花美妝品2022開箱】SHISEIDO 美透白櫻花亮肌淨斑精華 (限定別注版)（葉思雅、李炳芳 攝）

櫻花美妝品2022｜L'OCCITANE 星夜櫻花限量系列

L'OCCITANE 星夜櫻花限量系列，護膚系列含有來自呂貝隆地區的櫻桃和櫻花的天然提取物，能有效滋潤及軟化肌膚，系列包括潤手霜、閃亮潤膚露及沐浴啫喱，淡淡櫻花花香味清新怡人！另外還有星夜櫻花淡香氛，優雅的瓶身配以細膩櫻花花香，絕對是春日必選香水！

櫻花美妝品2022｜日本Kanebo Suisai 櫻花限定版佳麗寶酵素洗顏粉

日本Kanebo Suisai 的酵素洗顏粉，以獨立包裝及粉狀設計為特色，深受女生們喜愛！洗顏粉獨立包裝較輕便，十分適合去酒店Staycation或旅行時使用。今個春天，Kanebo推出了櫻花限定版洗顏粉，除了有全新櫻花主題包裝設計，洗顏粉更蘊含櫻花、蜜桃與椰子混合的輕盈甜香！

【櫻花美妝品2022開箱】日本Kanebo Suisai 櫻花限定版佳麗寶酵素洗顏粉。（葉思雅、李炳芳 攝）

【櫻花美妝品2022開箱】日本Kanebo Suisai 的酵素洗顏粉，以獨立包裝及粉狀設計為特色，深受女生們喜愛！（葉思雅、李炳芳 攝）

洗顏粉的用法亦相當簡單，只要將洗顏粉倒在掌心，然後加入少量水搓至起泡便可用作清洗臉部。洗顏粉蘊含發酵美膚成分、兩種酵素及氨基酸類潔淨成分，有助徹底清潔肌膚污垢、緩解黑頭及達到保濕效果，幫助女生們打造水潤光澤美肌！

【櫻花美妝品2022開箱】洗顏粉的用法亦相當簡單，只要將洗顏粉倒在掌心，然後加入少量水搓至起泡便可用作清洗臉部。（葉思雅、李炳芳 攝）

記者：石欣桐

拍攝：葉思雅、李炳芳

剪接：李炳芳

編輯：翁冠燊

產品提供：M.A.C、SHISEIDO、L'OCCITANE、Kanebo Suisai

