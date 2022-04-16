搽潤唇膏都有黃金時間　專家3大護唇秘訣　去死皮、唇紋要靠敷？

嘴唇是臉部肌膚最脆弱的部位，它不像臉部肌膚有汗腺和皮脂腺，可分泌油脂來保護，就連表層的角質層也只有 1/3 厚！因此格外的嬌嫩脆弱。但多數人不知道的是護唇保養，並不是有塗護唇膏就夠了！



其實護唇膏只算是基礎功，想要雙唇軟嫩、細緻有光澤，最關鍵的重點是，在「對的時間」給予嘴唇保濕！澳洲天然唇部專家LÜK BEAUTIFOOD為女孩們指點三大護唇正確觀念，為妳根除惱人的死皮、乾燥、細紋與暗沉問題。

3大護唇正確觀念，讓雙唇保持水潤平滑不「爆拆」~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 早上：保濕重點是按摩

有時早上起床會覺得嘴唇特別乾澀，這可能是睡覺使用嘴巴呼吸時，所呼出的水氣附著於嘴唇，而蒸發掉時會帶走嘴唇原有的水分。或者是睡眠環境影響， 像是暖氣、濕度等因素，都會使早上嘴唇乾澀起死皮。面對早上沙漠般的唇況，第一步不是擦護唇膏，而是二度清潔！早上洗完臉後，在乾淨的嘴唇薄薄塗上有富含顆粒、植萃代謝成分的護唇膏、磨砂型護唇膏，按摩10秒後沖淨，按摩能加速雙唇保濕吸收，透過溫柔清潔去除表層粗糙皮脂，也能使後續的唇妝更加服貼顯色。

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2. 洗澡時：去角質用「敷」的

「塗抹護唇膏也感覺不到滋潤」、「嘴唇周圍很緊繃摸起來還粗粗的」、「脫屑死皮開始出現」，這些現象都是告訴我們該替唇部去角質了！專家也強調，最好的去角質週期是每週一次，增加唇部角質更新，溫柔帶走老廢角質不刺激。而深層去角質的最佳時刻，是洗澡時！洗澡過程藉著熱氣軟化唇部死皮，也能強化護唇產品吸收，去角質霜在使用時也以敷的取代搓揉，約敷30秒後再用手指輕柔按摩沖乾淨，不僅能避免唇部乾皮因拉扯而斑駁流血，深層唇紋也能一夜無痕。

3. 夜間護唇：唇膜應該這樣挑

除了早上清潔保濕，洗澡時的加強去角質，夜間唇部也是護唇保養最重要的時間點！不過妳可能會想，夜間到底該擦護唇膏還是使用唇膜呢？事實上，唇部與臉部肌膚同樣也需要急救補水，我們會使用面膜加強細節的保濕，同樣的唇部也需要面膜！針對夜間唇膜的選擇，專家建議以天然、溫和、無味且質地延展度高的品項為首選，原因在於味道容易影響睡眠，而高延展度則可以更均勻地包覆唇紋與嘴角細節，並且延長保濕續航力，厚厚敷一層早上再按摩推抹掉，雙唇就會猶如寶寶肌膚一樣軟嫩有光澤。

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