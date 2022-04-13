52歲王菲傳天價復出代言內衣廣告 狀態大勇靠4大逆齡法收服謝霆鋒

【護膚】52歲的王菲與謝霆鋒於2020年世紀復合後，不少粉絲除留意王菲與謝霆鋒的一舉一動外，也關注年過半百的王菲是如何收服謝霆鋒？早前，鮮少在幕前露面的王菲，竟為內衣品牌擔任代言，隨廣告片釋出後，只見王菲是以一貫招牌短髮示人外，王菲更露出白滑無瑕的肌膚，不少網民大讚王菲保養得宜更逆齡生長。這都全靠王菲的4大保養秘訣，更歸究王菲愛喝「巫婆湯」？



【護膚】鮮少在幕前露面的王菲，竟為內衣品牌擔任代言，隨廣告片釋出後，只見王菲是以一貫招牌短髮示人外，王菲更露出白滑無瑕的肌膚。（NEIWAI内外@微博）

天后王菲近年長駐於內地生活，近況照片亦鮮少曝光，除去年為女兒李嫣舉行14歲生日派對時，發放幸福的慶生近照外，王菲日常亦安於平淡的幕後生活。但近年甚少在幕前露面的王菲，竟為內地內衣品牌擔任10週年的代言人，更拍攝不少的廣告照，有傳王菲是次久違的「復出」，代言金額高達3千萬的人民幣。

▼▼▼【按下圖】回顧「亞洲歌姬」王菲昔日的舊照。▼▼▼

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王菲從25歲開始抗老護膚 打造牛奶肌

【護膚】隨王菲代言的廣告片後，只見52歲的王菲舉手投足都散發陣陣的優雅氣質，身上淡黃色上衣的王菲，更是襯托出王菲本來是白晢無瑕的牛奶肌。(NEIWAI内外@微博)

隨王菲代言的廣告片後，只見52歲的王菲舉手投足都散發陣陣的優雅氣質，身上淡黃色上衣的王菲，更是襯托出王菲本來是白晢無瑕的牛奶肌，更讓人看見歲月流逝並沒在王菲的肌膚留下多大的痕跡，樣貌及身材更是好比時下的年輕女星。

現年52歲的王菲對於保養亦甚有心得，王菲曾在訪問中提過透露自己從小便知道保養要趁早，而王菲早在25歲時便開始選用帶有抗衰老功能的護膚品，因年齡漸長令新陳代謝減慢，皮膚的老廢角質更新的速度亦變慢，加上膠原蛋白亦開始流失，選用有抗衰老功能的護膚品，有助延緩和抑壓皮膚衰老的速度。

難怪李嫣有條拍攝短片，曾意外曝光王菲的化妝檯，看見王菲選用英國貴婦品牌ARgENTUM的保濕修護亮顏銀霜，品牌主打天然抗老去護膚，相信王菲零瑕疵的臉頰，也是全靠她勤力護膚。

一、王菲貫徹淡然態度 愛素顏示人

【護膚】王菲多以極淡妝示人，私下的生活照亦看見王菲連妝都沒有化。(NEIWAI内外@微博)

常聽說女生多化妝或化濃妝對於皮膚不好，皆因長期化妝會讓產品的化學物質積藏在毛孔，久而久之膚色變得暗啞之餘，黑頭和粉刺也會變多。如有關注王菲的粉絲也會留意到，王菲多以極淡妝示人，私下的生活照亦看見王菲連妝都沒有化。王菲也透露工作也難免要化妝，所以她一定會用隔離霜來阻隔化妝品，減低化妝品對皮膚的直接傷害。

二、王菲最愛自製「巫婆湯」

王菲督信佛教，也是圈中出名的虔誠佛教徒，有宗教信仰的王菲亦多以蔬菜湯即「巫婆湯」來替代午餐和晚餐，偏向不吃肉的生活習慣。王菲的蔬菜湯多以番茄、洋蔥、椰菜芹菜和青椒為主，亦只會在湯中添加一些鹽和胡椒調味。

根據註冊營養師(澳洲)梁穎恩Bonnie提到蔬菜湯只有蔬菜，所以蛋白質、卡路里和碳水化合物含量非常之低，但如果只喝蔬菜湯替化主食，容易形成「熱量赤字」（Calorie Deficit），即身體消耗的熱量比起攝取熱量還多，的確可助身體減脂，亦是一個快速的方法，但這並不是一個長久健康可行的減肥或維持身型的方法。

三、王菲愛做瑜珈

【護膚】王菲以往曾被傳媒拍到與趙薇一起去練習瑜珈，而瑜珈是運動的一種，不少女星亦愛使瑜珈去維持身材。(王菲@微博)

王菲以往曾被傳媒拍到與趙薇一起去練習瑜珈，而瑜珈是運動的一種，不少女星亦愛做瑜珈去維持身材，助雕塑身體曲線之餘，其實在進行瑜珈的過程中，亦有紓壓身心的效果。當身心靈協調達到平衡後，心情開朗，自己氣息也會變好。

四、王菲外出必塗防曬

【護膚】王菲皮膚無色斑又白晢的原因是王菲每一次外出也會塗上防曬。(NEIWAI内外@微博)

王菲雖然甚少在幕前露面，但私下的王菲卻愛旅遊。而王菲皮膚無色斑又白晢的原因是王菲每一次外出也會塗上防曬，因如臉上沒有塗上有防護功能的防曬，皮膚便容易因被紫外線直接照射而產生色斑問題，加上多曬太陽亦會令皮膚變得乾燥，細紋較易產生，加速皮膚老化的問題。