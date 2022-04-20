MUJI week｜無印良品減價$8起 可可巴油、小白鞋、收納品低至8折

MUJI無印良品將於2022年4月22日至5月2日舉行「MUJI week無印良品週間」優惠，優惠期間，精選優惠產品如收納用品、服飾、護膚產品、收納用品等減價低至8折，而MUJI會員更可享全店額外9折優惠，女生們記得趁MUJI減價掃貨！



「MUJI week無印良品週間」優惠期間，多款精選生活雜貨都以優惠價發售，當中包括人氣滋潤底油如可可巴油、橄欖油等，PP化妝品盛器買2件或以上亦有8折，最平減至$8起。而其他減價產品還包括：床上用品、毛巾、衣架等。

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除此以外，其他春夏服飾亦低至8折，例如麻質服飾、有機棉縐布織無側縫短袖睡衣等，就連長期斷貨熱賣的「小白鞋」撥水加工束繩便服鞋都有8折，最平HK$141就可以買到，可以輕鬆配搭不同風格的服飾。

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MUJI week減價期間，MUJI passport會員於無印良品購物或Café&Meal MUJI餐飲消費專享額外9折，優惠適用於正價及折扣商品。另外，MUJI passport會員單次消費淨值滿HK$2,000或以上，可額外獲贈價值HK$100 MUJI積分。