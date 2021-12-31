【MUJI】無印良品2021人氣熱賣推介：敏感肌保濕系列登榜首？

【MUJI｜無印良品】MUJI推出的家品、美妝品與收納好物簡約實用，大受歡迎。就MUJI整合的2021年度最受歡迎產品，《01女生》以下精選當中的美妝品，其中更不乏經常「斷貨」的產品，各位萬勿錯過。



MUJI的敏感肌爽膚水，主打無香料、無色素、無礦物油、弱酸性，不少日本女生好評，而且價格相宜。（MUJI無印良品）

2021年度大熱護膚品：敏感肌保濕系列登榜首、溫和卸妝不易生暗粒

天氣乾燥或壓力，都易令皮膚產生問題，養成敏感肌膚，用過度滋潤的產品，往往弄巧反拙；而MUJI的敏感肌保濕系列低刺激，不含香料、色素、礦物油、化學防腐劑 Paraben及酒精，且具透明質酸鈉與天然植物等滋潤功能成分，溫和地為皮膚保濕。敏感肌保濕系列的卸妝油更是「斷貨王」。

MUJI出品的敏感肌潤手霜也是大熱貨品之一，質地呈乳霜狀，沒有任何香味。（朱潤富攝）

另外，常常使用酒精搓手液也會使皮膚乾燥，而MUJI出品的敏感肌潤手霜也是大熱貨品之一，質地呈乳霜狀，沒有任何香味，而且十分滋潤，即使洗手過後亦不會輕易感到乾燥、需要補塗。35元有這樣的質素絕對是超值，能媲美專櫃品牌出品，雖然小小一支放於手袋確實合適，不過若要放在辦公室的話，則略嫌要經常補給存貨了。

顧客可自由配搭無印良品的眼影盤。．（MUJI無印良品）

意想不到的是，無印良品的單色眼影膏只售$58，也是大受歡迎的貨品之一，用家可再自由配搭專屬的眼影盤。眼影膏加入天然植物潤澤成分製成，質感水潤，為眼妝帶來光澤及立體感，而且加入油脂成分，因此不會有惱人的飛粉問題。

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