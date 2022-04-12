MUJI 13款產品價格下調高達50%　女生必買日系簡約服飾家品

MUJI無印良品一向都深受女生歡迎，日前MUJI就宣布會於2022年4月起下調20款商品的售價，當中包括春夏服飾及生活雜貨，調整幅度最高高達50%，而《01女生》就為大家精選了13款女生必買的抵買產品，最平減至$38起。另外，MUJI亦有一系列簡約風春夏服飾新推出，女生們有興趣記得到MUJI購物啦。



MUJI的服飾以設計簡約及質感舒適見稱，不少女生都是捧場客。今次下調售價的商品就包括了5款女裝春夏服飾，分別有：女裝有機棉短袖T裇、女裝有機棉節紗織短袖T裇、女裝有機棉粗織短袖T裇、女裝棉混人造絲背心、以及女裝清爽舒適有機棉內衣，價錢最平減至$68，方便女生配襯不同造型的穿搭。

▼▼▼【按圖看】MUJI精選女裝春夏服飾新價格▼▼▼

除了女裝春夏服飾外，還有8款生活雜貨都下調了定價，主要以床上用品及家品為主。聚氨酯低反彈睡枕由原價$350減至$250，平足$100。而最平之選就有可水洗座墊，由原價$55減至$38就可以買到。女生們可以趁今次機會入手MUJI的家品打造簡約風家居。

▼▼▼【按圖看】MUJI精選生活雜貨新價格▼▼▼

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另外，MUJI亦有MUJI Labo服飾系列，屬男女兼用、不分年齡及體型均能穿着的基本服飾，適合喜歡日系簡約風的穿搭的女生們，以下《01女生》就為大家精選了5款MUJI Labo服飾新品，有興趣的女生可以入手。

▼▼▼【按圖看】MUJI精選MUJI Labo服飾新品▼▼▼