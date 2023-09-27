【牙齒矯正】箍牙前後臉型改變？箍牙後4大保養注意事項

【牙齒矯正／箍牙】不少女生為了令牙齒更整齊及變美都會選擇進行箍牙療程，箍牙後不單可以改善咬合狀況，更有機會改變臉型，在視覺上有瘦面效果，箍牙後好比整容！過往就有不少女星如全智賢、謝安琪等在箍牙後臉型變得更美更精緻。以下《01女生》就為大家整理了箍牙前後的臉型改變以及箍牙後3大保養注意事項，想箍牙的女生要留意了。



事實上，由於骨骼寬度是由頜骨寬度決定，因此箍牙並不能改變面部骨骼的寬度，不會有圓臉變成鵝蛋臉的情況。不過，現實中有不少女生及女星都於箍牙後變得更美，看起來更瘦更精緻，原因是因為箍牙時牙齒會各前後方向移動，例如齙牙會經牙齒矯正後令牙齒向後移，改善齙牙情況，從側面看來改善很大。因此，無論是正面或側面，箍牙後會在視覺上有瘦面效果，令面型更好看。

箍牙不會有圓臉變成鵝蛋臉的情況。（gettyimages）

而過往就有不少女星於箍牙後變得更美，例如前港姐麥明詩以往一直有齙牙問題，自當選後便開始箍牙，完成療程後不但改善了齙牙問題，臉型亦變得更尖更美。另外，謝安琪亦是其中一個箍牙女星，出道時就已經開始箍牙，在箍牙及減肥後成功甩走包包臉，她亦大讚箍牙令自己變得更美：「矯正牙齒後，外觀都有改善，擁有整齊的牙齒，笑起嚟來樣子都更漂亮！」

謝安琪亦是其中一個箍牙女星。（隱適美）

而當一眾女生捱過數年的箍牙期後別以為就可以一勞永逸，其實在箍牙後還有不少後續保養事宜，甚至可說是需要終生保養！

箍牙後保養│美白清潔及走位處理

部分品牌開始療程後，會提供牙齒美白及清潔套裝。例如Beame的箍牙療程附送的「牙齒美白及清潔套裝」包括be@meSonic™ 星際聲波電動牙刷一枝、be@me™ 智能牙齒藍光美白儀 2 套、be@me™ 美白牙膏 2 支、be@me™ V34 牙齒去黃液、PAP+ 美白筆及be@me™PAP+美白牙貼。

另外有香港品牌更會提供終身笑容保養服務，療程後任何牙齒走位，可以免費重啟矯正。例如Beame的顧客在療程期間，覺得療程未能達到理想效果，可免費延長療程；在完成療程後，顧客按指示佩戴固定器，如任何牙齒走位可免費重新開始矯正，真正確保療程有效！網站預約 3D 掃描

箍牙後保養│佩戴固定器

由於牙齒會移動，因此在拆除牙套後，牙醫會為你訂造一副固定器（Retainer） ，以保持箍牙後的牙齒位置，在拆除牙套的第一年，用家必須24小時佩戴固定器，只可在刷牙及進食時除下，以防牙齒移位。而戴滿固定器一年後，就可以轉為只在晚上佩戴足夠約8小時便可。如有一段時間沒有佩戴固定器，牙齒很容易就會出現移位情況，原則上，若想一直保持牙齒的位置，就需要終生佩戴固定器。

箍牙後保養│佩戴固定器（gettyimages）

箍牙後保養│清潔固定器

固定器可說是會於箍牙後跟隨你一輩子，因此需要定期清潔及保養固定器。固定器不能用牙膏清洗，否則會變雪花漬。日常每日使用完固定器後可使用清潔牙具片浸洗固定器，然後用牙刷輕擦固定器面上的污垢，之後再用清水沖洗便可。

箍牙後保養│清潔固定器（gettyimages）

箍牙後保養│定期覆診

由於牙齒很容易會有移位情況，因此需定期找牙醫檢查牙齒狀況。一般而言，拆除牙套後的第一年覆診次數較密，之後每半年至一年覆診一次便可。另外，如戴上固定器時感到崩緊，有可能是牙齒出現移位，亦應找牙醫檢查牙齒狀況，以判定是否需要重造新的固定器。