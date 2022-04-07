消費券2022｜4大激光矯視價錢比較　一次過矯正近視、散光及老花

【消費券2022｜微笑矯視】近年微笑矯視都相當流行，不少女生愛美長期佩戴隱形眼鏡，會經常出現疲倦及眼乾的情況。為了不需再佩戴眼鏡或隱形眼鏡，女生們都紛紛前往進行激光矯視。期待已久的消費券終於發放，不少矯視醫療中心都推出層出不窮的推廣優惠，今天《01女生》記者為大家尋找了4間矯視醫療中心，不但可使用消費券兼有額外優惠，想做激光矯視的女生們不妨留意一下以下的矯視醫療中心的優惠吧！



近年微笑矯視都相當流行，不少女生愛美長期佩戴隱形眼鏡，會經常出現疲倦及眼乾的情況。（Facebook@OA 眼科手術中心 OA Eye Surgery Centre）

消費券2022｜1. 清晰微笑激光矯視中心 Clarity SMILE LASIK Centre



清晰微笑激光矯視中心設有SMILE微笑矯視及LASIK激光矯視服務，保證99.9%術後毋須再佩戴眼鏡，而且矯正最高1000度近視及500度散光，傷口約2毫米，復原時間短。一般情況下，術後翌日已可正常活動及工作，手術過程免除揭開角膜瓣，傷口面積大減，減低術後眼乾。

現時使用消費券進行矯視手術，即可享有同等折扣！現時使用HK$100消費券，即時回贈HK$100折扣（每筆帳單折扣金額上限為HK$1,000，亦可以與其他折扣同時使用）。本中心只接受使用Tap&Go，AliPay和Wechat Pay付款之消費券 (不接受八達通付款)。

清晰微笑激光矯視中心的SMILE基本價錢為 HK$22,800，如果你去聽中心指定的講座可減HK$600，再使用HK$5,000的消費券，之後就可以獲贈HK$1,000消費券折扣金額，即是你實際額外淨付價錢（扣除消費券HK$5,000）為HK$16,200就可以做到矯視手術了！

消費券2022｜清晰微笑激光矯視中心設有SMILE微笑矯視及LASIK激光矯視服務。（Facebook@清晰微笑激光矯視中心 Clarity SMILE LASIK Centre）

預約及查詢電話: 3188 9000

Whatsapp: 6888 8811

中環醫務所地址：中環皇后大道中9號13樓1303-1305室

旺角醫務所地址：旺角彌敦道664號惠豐中心7樓703-706室及9樓全層

消費券2022｜2. Hong Kong Laser Eye Centre 香港激光矯視中心



香港激光矯視中心是一間充滿24年矯視經驗醫療中心來的，設有微笑矯視、老花矯視技術PresbyMAX，透過激光製造凸透鏡效果，可減低對老花眼鏡嘅依賴，享受遠近視覺。另外香港激光矯視中心亦設有白內障手術，配合人工晶體更可以矯正散光、近視、遠視、老花等問題，令患者享有更佳視力。香港激光矯視中心主要提供4種人工晶體：單焦 、 單焦散光 、 多焦 、 多焦散光 。現時中心做微笑矯視的話，當天即場繳付全數: $20,800 (原價 $28,500)本中心只接受使用Tap&Go，AliPay和Wechat Pay付款之消費券 (不接受八達通付款)。

消費券2022｜香港激光矯視中心是一間充滿24年矯視經驗醫療中心來的，設有微笑矯視、老花矯視技術PresbyMAX。（Facebook@Hong Kong Laser Eye Centre 香港激光矯視中心）

預約及查詢電話: : 2526 3333

中環醫務所地址：皇后大道中18號新世界大廈2期9樓全層

預約及查詢電話: : 2628 1111

尖沙咀醫務所地址：尖沙咀漢口道4-6號騏生商業中心7樓全層及9樓全層

消費券2022｜3. OA 眼科手術中心 OA Eye Surgery Centre



OA眼科由1974年成立至今超過四十年，提供一站式眼科服務，已為全港超過十萬名市民提供全面的專業眼科服務，服務包括激光矯視、白內障、青光眼、斜視、眼睛敏感及發炎檢查、視野檢查及眼鏡部驗配等等。現時推出復活節SMILE矯視快閃優惠，手術切割口少於4mm，5-10分鐘便完成雙眼矯視，術後眼乾情況及感染機會低。本中心只接受使用Tap&Go，AliPay和Wechat Pay付款之消費券 (不接受八達通付款)。

消費券2022｜OA眼科由1974年成立至今超過四十年，提供一站式眼科服務。（Facebook@OA 眼科手術中心 OA Eye Surgery Centre）

預約及查詢：8166 1111（旺角） /2868 9577 （中環）

九龍醫務所：九龍旺角彌敦道700號10樓 (港鐵旺角站B4出口)

香港醫務所：香港中環皇后大道中18號，新世界大廈第一期26樓(港鐵中環站G出口)

消費券2022｜4. 醫思健康醫療中心 EC Healthcare Medical Centre



醫思健康醫療中心提供適合不同人士的矯視服務，包括SMILE微笑矯視、LASIK激光矯視以及ICL植入式隱形眼鏡，短時間內恢復清晰視力，不再忍受戴眼鏡戴CON所帶來的煩惱，雙眼從此輕鬆零負擔。現時抗疫價HK$19,800，只需10分鐘，幫你一次過踢走近視、遠視及散光，回復清晰視力，絶無額外收費。本中心只接受使用Tap&Go，AliPay和Wechat Pay付款之消費券 (不接受八達通付款)。

消費券2022｜醫思健康醫療中心提供適合不同人士的矯視服務，包括SMILE微笑矯視、LASIK激光矯視以及ICL植入式隱形眼鏡。（Facebook@醫思健康醫療中心 EC Healthcare Medical Centre）

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矯視查詢專線： 5378 0384

醫務所地址：：中環干諾道中19-20號馮氏大廈7樓