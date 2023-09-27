箍牙2023│4大箍牙療程價錢比較　透明牙箍、傳統牙箍、陶瓷牙箍

箍牙2023｜箍牙療程推介｜除了購物外，不少女生都會選擇將消費券投資在自己身上，部分或會選擇花費在箍牙療程上，改善牙齒外觀。《01女生》以下就為大家整合了坊間的透明牙箍、傳統箍牙、及陶瓷牙箍的療程及價錢比較，想箍牙的女生可以留意。



箍牙療程推介2023：透明牙箍

近年，坊間興起了透明牙箍，吸引不少愛美的女生。隱形牙箍採用透明塑料製造，因此戴上後可以有隱形效果。隱形牙套的箍牙過程會分為多個階段，每階段都會有不同的牙套，進餐、刷牙時都可以除下牙套，不過由於可自行除下，因此很考驗佩戴者能否自律戴夠足夠時數，否則會影響效果。另外，隱形牙箍亦不適合複雜的形齒問題個案。

透明牙箍吸引不少愛美的女生。（gettyimages）

以下就為大家整理了Beame、Invisalign隱適美、Zenyum、SmileLove 4間坊間隱形牙箍品牌的價錢及療程供大家參考。

箍牙療程推介2023｜透明牙箍：Beame

沈震軒也是Beame隱形牙套箍牙用家。（Beame）

Beame是香港品牌，為全港最多門店的美齒品牌。其隱形牙套療程每一個個案都是由專業註冊牙醫全程跟進。Beame初次諮詢會為顧客提供免費3D口腔掃瞄，顧客可獲取牙齒診斷結果。其後會由牙醫設計矯正流程，亦可提供不磨牙不拔牙的箍牙療程選擇。顧客可以即時睇 AI 模擬效果。 Beame 是少有品牌會提供終身牙醫保養，顧客可按需要彈性約見牙醫。Beame透明牙箍療程價錢為$14980。網站預約 3D 掃描

箍牙療程推介2023｜透明牙箍：Invisalign隱適美

隱適美矯齒療程與傳統牙箍價錢相若，費用大概為$40,000。隱適美隱形牙箍和自鎖式牙箍的成效和療程時間相約，而且兩者均必須經由牙醫診斷和處理，亦可處理複雜和嚴重的個案。隱適美初次諮詢會由牙醫會臨床檢查口腔狀況，製作透明牙箍後需戴夠足夠時數及按時更換，由註冊隱適美牙醫全程主理，定期覆診調整療程。

箍牙療程推介2023｜透明牙箍：Zenyum

Zenyum的箍牙療程約$16,800，另需再付約$1,500的牙醫診金。用家需先在網上進行免費的網上初步評估，判定是否適合進行Zenyum箍牙療程，之後便會進行X光檢查、3D掃描及簡單口腔評估等步驟，並製作牙套。此外，Zenyum有香港註冊牙醫親身參與箍牙療程，整個療程保證最少要見牙醫3次，是Zenyum的賣點之一。

Zenyum有香港註冊牙醫親身參與箍牙療程。（Zenyum）

箍牙療程推介2023｜透明牙箍：SmileLove

SmileLove的療程費用約$15,000至$19,000，箍牙時間需時3個月至1年，於香港設有7間掃描中心，用家在完成掃瞄器後約2週便會收到牙套，每對牙套都要戴兩星期，平均6至7個月便可完成箍牙療程，期間無須覆診。

SmileLove平均6至7個月便可完成箍牙療程，期間無須覆診。（SmileLove）

箍牙療程推介2023：傳統箍牙

傳統箍牙的費用由HK$25,000至HK$40,000不等，視乎每個人牙齒的複雜情況而定，而不同牙醫的收費亦會不同，普通註冊牙醫的收費較便宜，牙齒矯正科專科醫生的收費則較高昂，能處理較複雜的個案。

傳統箍牙外觀上會非常見顯見到牙箍。（gettyimages）

一般而言，傳統箍牙需時約24個月，因人而異。療程期間需每月覆診，由牙醫進行矯正，適合較複雜的個案。而傳統箍牙的效果通常都較快見效及更持久，不過外觀上會非常明顯見到牙箍，並非每個人都能接受。

箍牙療程推介2023：陶瓷牙箍

陶瓷牙箍與傳統箍牙的方法大致相同，不過因為牙箍用陶瓷製成，因此費用較傳統箍牙貴，價錢約HK$35,000至HK$50,000左右，根據個案情況而定。由於陶瓷牙箍以陶瓷製作，故牙箍與形齒的顏色相近，能打造近乎透明的效果。記者就曾使用陶瓷牙箍進行箍牙，日常遠看及拍照時牙箍都不太明顯，需要仔細近看才會發現，適合想用傳統箍牙方式又想要美觀的女生。