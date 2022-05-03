鄺潔楹揭舊照惹整容疑雲　傳授1招踢走「豬膽鼻」力證純天然

【鄺潔楹｜整容疑雲】TVB上位小花鄺潔楹（Judy），近年憑著甜美笑容及嬌小玲瓏的身形成為了新一代的宅男女神，不過人紅是非多，鄺潔楹（Judy）被網民翻出多年的「黑歷史」，跟現時的樣貌對比起來稍微大有不同，惹來整容疑雲。向來性格開朗的鄺潔楹看來沒有介懐，並且大方拍片以「自揭黑歷史 狂野肥妹變身記」為題，為自己澄清一直以來外界所傳的整容傳聞。



鄺潔楹憑著甜美笑容及嬌小玲瓏的身形成為了新一代的宅男女神。（IG@judy.kwong）

現年29歲的鄺潔楹（Judy）入行前是一名娛樂新聞報導員，後來轉型成為一名主持，其後憑甜美笑容被網民封為「新一代宅男女神」，漸漸人氣急升的她更被大台力捧極速上位，出演不少大熱的劇集，包括有《愛回家》、《十月初五的月光》及《七公主》等。早前，出席劇集《七公主》的宣傳活動時，再被記者追問整容一事。當時她都親自表示「呢幾年慢慢瘦落嚟，我可以證明鼻真係可以捏出嚟嘅！」加上她亦曾拍片大揭自己讀書時期的「黑歷史」，力證自己是純天然的，並且教大家如何由「豬膽鼻」變成「長象鼻」。

鄺潔楹備受力捧，出演不少大熱的劇集。（IG@judy.kwong）

鄺潔楹（Judy）入行前是一名娛樂新聞報導員，後來轉型成為一名主持。（IG@judy.kwong）

鄺潔楹拍片力證自己是純天然。（YouTube@鄺潔楹 截圖）

為了力證自己是純天然，鄺潔楹不惜在自己頻道拍片分享自己多張不同年齡的舊照片，最大變化一定是她17歲時於美國讀書時期的照片，她表示當時自己身高155cm體重120磅，跟現時相比確有不同，而且她自己更直言「以前的鼻子看起來比較豬膽」。相中可見當時鄺潔楹一臉濃妝、箍牙中。經常都會有人指出箍牙如同「整了容」一樣，甚至有不少女明星都會表示因「箍牙」使外貌而跟昔日有所不同，鄺潔楹都表示「箍牙」如同整容一樣。

鄺潔楹表示「箍牙」如同整容一樣。（YouTube@鄺潔楹 截圖）

鄺潔楹17歲時於美國讀書時，為了趕上潮流因而一臉濃妝。（YouTube@鄺潔楹 截圖）

鄺潔楹除了表示自己因箍牙而改變臉型，並且解決牙齒排列、咬合不正及口腔問題。其後，她再補充自己成功減肥甩掉30磅，讓五官的輪廓更明顯，再加上當時於美國讀書相對偏好外國的歐美妝容，再配上一身的古銅膚色及豐腴的身材，看起來很有歐美女生的模樣，鄺潔楹當時更會相約朋友一同「曬燈」令膚色黝黑，直到回港後，才把妝容變回亞洲風格，所以才會出現如此巨大的變化。

鄺潔楹讀書相對偏好外國的歐美妝容，再配上一身的古銅膚色。（YouTube@鄺潔楹 截圖）

直到回港後，才把妝容變回亞洲風格。（IG@judy.kwong）

鄺潔楹於片中多次強調自己沒有整容，但對於大眾比較在意她的鼻子變化。鄺潔楹笑言自己都解釋不到，而她亦大方分享了一個獨門「整容」方法，就是「捏鼻」。她表示自己於11歲、12歲開始就天天捏鼻，只要天天捏一下鼻子，就會看到鼻子的變化，使整個鼻型變得更高挺。

鄺潔楹於片中多次強調自己沒有整容。（YouTube@鄺潔楹 截圖）

鄺潔楹表示自己於11歲、12歲開始就天天捏鼻（YouTube@鄺潔楹 截圖）