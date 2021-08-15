七公主｜鄺潔楹「視覺增高術」　A字短裙顯長腿　露腰也是小心機?

鄺潔楹（Judy）於無綫熱播劇集《七公主》飾演一名實習事務律師兼業餘劍擊手，播出前已因嬌小身形扮演劍擊手成為熱話。不過，鄺潔楹絕不讓155cm身高成絆腳石，劇內努力演好角色，劇外卻善於利用各種穿搭技巧視覺增高，配合粉色調穿搭更加Girlfriendable。



鄺潔楹雖然天生個子矮小，但善於利用各種穿搭技巧「視覺增高」。(judy.kwong@Instagram)

鄺潔楹未成為藝人前為平面模特兒，更是「邦民女」之一；私下掌握顯高穿搭重點，加上平面模特兒的經驗令她擅長擺甫士，拍出一張又一張顯腿長的美照，單憑照片難以察覺她身高僅有155cm；一眾小個子女生必定要參考鄺潔楹的「3招增高穿搭秘訣」。

秘訣1：露出腰線



鄺潔楹身上的短版上衣比普通T-shirt更有造型感，露出纖腰有效顯高顯瘦。(judy.kwong@Instagram)

短版上衣是小個子女生的「顯高神器」，而且比普通T-shirt更有造型感，隨便配襯褲裝都十分時尚。短版上衣露出纖腰顯瘦之餘，更能在視覺上拉長身形比例，彌補嬌小身高的不足。鄺潔楹有時會選擇方領和V領的上衣剪裁，露出鎖骨位置更顯瘦，配合針織開襟外套當成外衣穿著，倍增溫柔感；亦會在穿上Bra Top後穿上綁帶款的開襟短版上衣，締造小性感。

▼▼▼鄺潔楹愛穿著短版上衣，露出腰線更顯高，按圖看她的穿搭秘訣▼▼▼

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秘訣2：高腰剪裁



鄺潔楹喜愛穿上高腰A字形短裙，拉長下身比例打造顯高效果。(judy.kwong@Instagram)

鄺潔楹另一個穿搭心機位就是愛選擇高腰剪裁的下身單品，例如高腰A字形的短裙／短褲亦是她的首選，能夠做到延伸腰線與修飾腿形的效果，而擁有小肚腩的女生亦非常適合穿上高腰A字短裙隱藏肉肉；除了剪裁，鄺潔楹鍾情魚尾裙擺款式，加強甜美氣息。另外，鄺潔楹亦會把上衣攝入褲頭內，令腰線更明顯，加倍顯高效果。

▼▼▼鄺潔楹善用高腰剪裁單品打造長腿顯高效果，按圖看她的搭配術，魚尾裙擺增加甜美感？▼▼▼

秘訣3：展露腿部線條



鄺潔楹經常以短裙、短褲造型示人，露出腿部看起來更高挑。(judy.kwong@Instagram)

短裙、短褲是小個子女生衣櫃不能缺少的單品，鄺潔楹也不例外，喜歡穿著連身短裙與短褲，露出雙腿同時有效在視覺上拉長比例；即使是秋冬季，鄺潔楹亦不忘於針織毛衣外穿上吊帶牛仔短裙，看起來更高挑。若不習慣穿短裙短褲，或偶爾也想以長牛仔褲造型示人的女生，也可像鄺潔楹一樣選擇Skinny Jeans，完美地突顯腿部曲線，在視覺上「增高」，配上高跟鞋亦能增添一份輕熟魅力。

▼▼▼穿上長牛仔褲也有助顯高？按圖看鄺潔楹「視覺增高」示範▼▼▼

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鄺潔楹除了增高穿搭技術了得，亦傾向愛穿上粉色調和白色服裝，柔和色調不但令皮膚看起來較白皙透亮，也能萌生一份溫柔感與甜美度，打造容易接近的形象，予人Girlfriendable特質。

鄺潔楹愛以粉色調造型示人，感覺更Girlfriendable。(judy.kwong@Instagram)

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