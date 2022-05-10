腋下肌膚暗沉令你不敢穿小背心示人？3招預防黒色素沉澱美白除臭

70年代，腋下毛髮旺盛是女性性感的象徵。如今演變成有礙於美觀而且炎熱天氣容易產生異味，所以大家都提倡除毛。除毛雖然能解決毛髮問題，但伴隨的問題更讓人尷尬甚至沒有信心，那就是腋下發黑。



我們的腋下肌膚和眼周的嬌嫩程度是一樣的。要是使用過分刺激的除毛方式，例如：剃毛、拔毛和蜜蠟都會容易出現過敏。沒有了腋毛的保護，我們所塗抹的產品很容易積累在皺褶部位。以下方法是可以減少黑色素產生的方法：

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1. 定時去角質

老廢角質囤積是讓肌膚變暗沉的原因之一。如果你是乾燥肌膚和使用清潔效果強的產品，死皮累積會更嚴重。使用紅糖和沐浴乳，以1比1的方法混合給腋下去角質不但溫和不刺激而且天然。

2. 使用蘇打粉和蘋果醋

蘇打粉不但具有天然美白效果還有除臭功能。除了運用在櫥櫃、鞋子、冰箱等容易產生異味的空間，我們也可以使用在腋下。將蘇打粉加水攪拌成濃稠狀後在腋下輕搓1-2分鐘沖洗即可。你也可以在腋下噴上稀釋的蘋果醋輕鬆給腋下除去異味。

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3. 多穿寬鬆衣服

緊身衣服會大幅增加肌膚和布料的摩擦。過分摩擦會使腋下部位變得暗沉，出現色素不均勻問題。儘可能選擇剪裁寬鬆的單品，避免腋下肌膚和衣服的摩擦會有幫助喲！

想要恢復白嫩腋下，我們一定要學會呵護和多注重保養哦！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】