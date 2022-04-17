白色衫腋下、衣領泛黃超噁心！網民大推1除黃神物及完整使用步驟

復活節長假氣溫驟降，許多民眾又將儲放在衣櫃的保暖衣物拿出來禦寒。不過衣物塵封已久，不少人恐怕都遇到了「衣服泛黃」的難題 ; 一名為此所苦的網友，日前就向廣大網友號招洗淨方法，引發熱議。許多人紛紛推薦了各自的小撇步，不過其中一招「過碳酸鈉」，被超多網友推為最神的除黃妙招！



一名網友早前於 facebook 社團《我愛全聯 好物老實說》張貼了一張外套泛黃的照片，原PO表示原本放在衣櫃的外套，因為放在衣櫥太久，一拿出來竟發現嚴重泛黃。原PO向網友詢問有沒有推薦的除黃產品，求助自己的外套「有救嗎？」。

網友求助衣物泛黃怎麼辦？（圖 / 翻攝自自《我愛全聯 好物老實說》）

此篇貼文一出，引發網友熱烈討論，許多好心網友分享自己的經驗「粉紅去漬霸」、「用牙膏」、「送冼，告訴老闆那裡需要加強，我前天才拿襯衫回來完全有處理掉」、「衣服浸泡打濕，將『安麗漂白粉』撒於污垢處，浸泡一晚（效果很好，污垢消失，又不褪色）」、「熱水加水晶肥皂」、「衣服打濕，水晶肥皂抹厚一點，放到隔天再去洗就好了」。

不過縱觀網友回覆，其中以「過碳酸鈉」除黃最受網友推薦！「過碳酸鈉泡一泡就好」、「過碳酸鈉+熱水浸泡」、「過碳酸鈉加溫熱水，把污漬地方浸泡在裡面，放一個晚上，隔天再正常洗滌就可以」、「變黃用過碳酸鈉」。過碳酸鈉除黃的原理為，其溶於水後會形成碳酸鈉及過氧化氫，擁有清潔和漂白的效果，且不會散發刺鼻的氣味，對於其他像是茶漬和咖啡漬等污垢，也可以用這招試試看。

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使用過碳酸鈉洗衫的詳細步驟：

另外，也有網友補充了過碳酸鈉的詳細除黃步驟：「泡熱水，水越熱越好，先將粉充分融化，再放衣服，一樣泡到水溫能碰就可以，水不能多，能濕掩泛黃處就好（通常會說無效的都是水太多粉太少），很嚴重的就泛黃處用熱水打濕，厚厚的敷上一層，約1、2個小時再回來稍微刷一下即可清洗」。

不過網友也提醒，若民眾的衣物為「深色、黑、紅」，建議不要使用過碳酸鈉，因為可能出現衣物褪色的結果。原PO最後也表示，衣物的泛黃經過碳酸鈉泡熱水後，已經順利解決，讓他讚嘆網友妙招「非常有效」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：白衣服泛黃不用花大錢送洗！內行人大推1便宜神物，使用步驟完整教學】