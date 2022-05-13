DFS網店美妝品減價低至6折　LA MER、SK-II 、TOM FORD勁減$1000

DFS 6折2022│免稅店DFS推出限時優惠，由5月5日至6月1日，部分精選美妝產品可享65折優惠，當中深受女生歡迎的M.A.C、Tom Ford、Giorgio Armani、Estée Lauder等美妝產品低至半價，踏入夏日是時間更換一系列的護膚品及化妝品。以下《01女生》就為大家精選了部分抵買美妝產品推薦。



DFS 6折2022│免稅店DFS推出限時優惠（DFS 官網）

DFS 6折2022│M.A.C 時尚專業唇膏

原價HKD185.00；優惠價HKD 125.00



M·A·C多樣化及個人化的產品適合任何年齡﹑任何種族﹑任何性別，向來都深得一眾女生歡迎，近年又邀請了韓國人氣女團BLACKPINK成員LISA成為品牌代言人讓品牌再度開創了彩妝潮流。M·A·C的唇擁有強烈的色彩效果和完美的啞光效果，且妝效持久。

DFS 6折2022│M.A.C 時尚專業唇 （DFS 官網）

DFS 6折2022│Shu Uemura unlimited 無限輕透持妝粉底液 SPF 24/PA+++

原價HKD430.00；優惠價HKD 380.00



shu uemura的粉底液主打無「焗 」限 、 無「 時」 限、 無「 色」 限 / 無「焗」限: 輕盈 透氣 不厚妝 / 無「時」限: 防水 防油 不脫妝 / 無「色」限: 亞洲 pantone 自然妝。 質感輕透如無物，絕沒有面具感，讓肌膚呼吸同時更能遮瑕 。即使在亞洲的潮濕天氣下，16小時依然持久貼服，讓底妝像肌膚一樣，全日貼薄霧光。

DFS 6折2022│Shu Uemura unlimited 無限輕透持妝粉底液（DFS 官網）

DFS 6折2022│Clinique基礎潤膚套裝（混合偏油性/極油性肌膚）

原價HKD490.00；優惠價HKD 390.00



Clinique三步曲還原潤膚露的無油配方，肌膚護理專家調製出的「保濕飲料」，使兩頰舒適，但是其他部位過度出油的肌膚，或是所有臉部肌膚均為油性的肌膚，維持最理想的滋潤狀態，使肌膚更柔軟、光滑，改善膚質與觸感，適合中性肌膚、油性肌膚。

DFS 6折2022│Clinique基礎潤膚套裝（DFS 官網）

DFS 6折2022│Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 原價HKD560.00；優惠價HKD 450.00



Kiehl's 金盞花爽膚水都是品牌的皇牌產品，不含酒精成份、具收斂效果的爽膚水，成份完全萃取自金盞花卉及其他天然植物精華，可清潔、均衡、活化、調理肌膚，並且有助於暗瘡疤痕之癒合，及改善輕微的肌膚敏感現象。

DFS 6折2022│Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 （DFS 官網）

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）