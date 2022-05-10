松本清香港觀塘APM首店開幕　3大新張優惠、獨家必買美妝推介

【松本清香港／觀塘APM店】日本人氣藥妝店Matsumoto Kiyoshi松本清登陸香港！松本清首間香港分店選址觀塘apm，並於5月11日正式開幕，新店面積佔地超過3,500呎，並引入了自家商品品牌「matsukiyo」、以及「RECiPEO」和「ARGELAN」等日本獨家品牌的美妝好物，更有一連串開幕優惠，全店限時9折！《01女生》就為大家率先直擊香港松本清的必買產品推介，女生們掃貨前記得先做功課！



松本清香港首店將於5月11日在觀塘apm正式開幕，新店面積佔地超過3,500呎。作為香港首間松本清，店內引入了自家商品品牌「matsukiyo」、以及「RECiPEO」和「ARGELAN」等獨家的日本新興品牌，提供多款日本熱賣藥妝護膚品及健康產品。另外，每日更會有藥劑師駐場。

為慶祝松本清香港1號店開幕，由即日起至5月31日，顧客於apm店內購物均可獲9折優惠（優惠不適用於初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品）；在5月22日前消費滿$300即有機會獲得松本清帆布袋乙個。在5月23日至6月5日期間消費滿$500更可獲得50元港幣現金禮券。每日可供換領的數量有限，先到先得，送完即止。

【松本清香港／觀塘APM店】3大新張優惠（歐嘉樂 攝）

除了開幕優惠外，店內亦有不少福袋及優惠套裝以激抵價發售，例如有Canmake $99美妝福袋、SOFINA士台美容液優惠套裝、雪肌精修護套裝等，部分更是松本清獨家發售。

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松本清最特別就是獨家引入了多個獨家日本品牌。當中，matsukiyo為松本清自家商品品牌，產品由美妝至日用品都一應俱全，而且價錢經濟實惠，例如2盒90片的化妝棉只需HK$18.8就可以入手。而RECiPEO則是主打乾燥肌、敏感肌的護膚品。另外，ARGELAN則是日本的有機護膚品牌，主打肌膚和頭髮護理產品。

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【松本清香港／觀塘APM店】觀塘店詳情

地址：apm創紀之城五期UC-17＆19號舖

開幕日：2022年5月11日(星期三)

營業時間：10:00 AM – 10:00 PM（星期一至日）

藥劑師駐場時間：11:00 AM – 08:00 PM（星期一至日與公眾假期）

