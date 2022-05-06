屈臣氏母親節優惠2022│網店3大母親節優惠　美妝、衛生巾買一送一

【屈臣氏母親節優惠2022／母親節2022】母親節將至，不少品牌都相繼推出母親節優惠。4月29日至5月12日期間，屈臣氏網店推出限時母親節優惠三重賞，當中包括：精選產品勁減低至6折、買一送一優惠及買第二件半價，衛生巾、護膚品、個人護理用品等都有折扣。女生們不妨趁優惠大手入貨。



屈臣氏母親節優惠2022│買一送一

5月6日至5月12日期間，屈臣氏網店一系列指定精選產品都有買一送一優惠，例如有衛生巾、護膚品等。當中的抵買推介就有森田DR.JOU面膜，只需HK$79就買到2盒，平均每片面膜只需HK$4.9；出名好用的護舒寶Radiant幻彩系列液體衛生巾，以及BIODERMA控油卸妝潔膚水亦有買一送一，是掃平貨的好時機。

▼▼▼【按圖看】屈臣氏母親節優惠2022精選│面膜、衛生巾買一送一▼▼▼

屈臣氏母親節優惠2022│買第二件半價

除了買一送一外，亦有不少精選產品有第二件半價優惠。夏天來臨，ANESSA、Blore等人氣防曬產品都有第二件半價，怕曬黑的女生可以趁機入貨。而低敏品牌MINON及BIODERMA的指定產品如潤唇膏、卸妝水等同樣有優惠。

▼▼▼【按圖看】屈臣氏母親節優惠精選│ANESSA、MINON指定產品第二件半價▼▼▼

屈臣氏母親節優惠│精選產品低至6折

屈臣氏網店除了有買一送一及第二件半價優惠，大量精選產品亦減價低至6折，當中包括不少護膚品、個人護理用品等，最平低至$10起，例如 Curél輕柔保濕化妝水由HK$160減至HK$136、Anson Lo限量版水牙線機由HK$699減至HK$599等。

▼▼▼【按圖看】屈臣氏母親節優惠2022│精選產品低至6折▼▼▼

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）