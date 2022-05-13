瘦面方法｜有雙下巴因舌頭放錯位 牙醫教3步舌頭操練下顎線如整型

瘦面方法｜出現雙下巴、下顎線不明顯又顯得臉闊像國字臉？，其實很大機會是因為舌頭放錯位置、呼吸方法不正確而影響牙齒排列和下顎線條，以致下顎縮短形成雙下巴。英國牙醫Dr. Mike Mew早前提出舌頭練習（Mewing），只需要3步便能達到如同整型般的瘦臉效果？



瘦面方法｜出現雙下巴、下顎線不明顯又顯得臉闊像國字臉？，其實很大機會是因為舌頭放錯位置、呼吸方法不正確？(ahc.official@IG)

瘦面方法｜牙醫指出2大生活小習慣導致雙下巴、下顎線不明顯？

有些女生在正面拍照時會發現下顎線很短，甚至與頸連在一起，遠看更像如「無下巴」般；有些女生側面看來雙下巴問題較嚴重，幾乎影響整個五官與臉型比例，其實很大機會是下顎後縮所導致。當出現下顎後縮時不少女生為改善問題，會選擇以整容開刀、箍牙等方法改善下顎後縮或臉型。但原來生活上兩個小習慣容易被人忽略，卻是最令人易出現雙下巴、下顎線不明顯的最主要原因。

瘦面方法｜不少女生進行舌頭練習，在網上分享前後對比，效果有如整型級（YouTube＠Tina Tomato）

英國牙醫Dr. Mike Mew早前曾作出研究，他指出不少人睡覺時經常性習慣張開口呼吸，長期以久會因影響下顎的郁動，令下顎骨變形而出現雙下巴與下巴後縮問題；若睡覺姿勢不當或挑錯過高、過厚的枕頭會令下巴往下貼，是會影響頸部的筋膜彈性，令頸部變得鬆弛而造成雙下巴問題。

瘦面方法｜牙醫教3步舌頭練習改善下顎線條 輕鬆不開刀有整型效果

瘦面方法｜牙醫Dr. Mike Mew早前建議一個舌頭練習（Mewing），目標是藉著矯正呼吸方法與舌頭擺放位置，透過訓練舌頭的肌肉，同步拉動臉部其他組織。(youtube@Orthotropics)

有見及此，英國牙醫Dr. Mike Mew早前建議一個舌頭練習（Mewing），目標是藉著矯正呼吸方法與舌頭擺放位置，透過訓練舌頭的肌肉，同步拉動臉部其他組織，將把向後縮的下巴慢慢推出來，從而令下顎線條更分明。

瘦面方法｜英國牙醫Dr. Mike指出舌頭練習是要求人們在閉上嘴巴後，要將舌尖輕碰牙齒上排的門牙，然將整個舌頭緊貼上顎。(youtube@Orthotropics)

當中英國牙醫Dr. Mike指出舌頭練習是要求人們在閉上嘴巴後，要將舌尖輕碰牙齒上排的門牙，然將整個舌頭緊貼上顎。最後大家只需要持之以恆習慣做3步舌頭練習便輕易改善雙下巴的問題，令臉部變得更加立體。另外，牙醫Dr. Mike Mew又指25歲以下的人士更易透過舌頭練習去改善面型，而年齡愈大便需要愈多的時間，作建議每天至少進行4小時的舌頭練習便是最好。

▼▼▼【按圖看】英國牙醫Dr. Mike Mew教授3步舌頭練習（Mewing），改變兩個小習慣即令雙下巴消失？▼▼▼